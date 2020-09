JustWatch encontra o filme que você deseja ver em diferentes streaming

Sérgio Vinícius

07/09/2020 | 11:48



A ideia do app JustWatch é simples e engenhosa: ele é uma ferramenta que busca títulos em diversos serviços de streaming de vídeos e de conteúdo sob demanda. O usuário que digita o que deseja ver (por exemplo, o filme O Poderoso Chefão) e o sistema retorna em que plataforma (como Netflix ou Amazon Prime Vídeo) o título está disponível.

Com o crescimento de serviços de filmes sob demanda no mundo (e também no Brasil), o JustWatch pode ser essencial para quem assina mais de uma plataforma. O aplicativo é gratuito e tem versões para Android e iOS. Há ainda uma versão web aqui.

Após instalar o JustWatch, ele automaticamente encontra o país que o usuário está e relaciona os serviços disponíveis. No Brasil, estão, além dos já citados Netflix e Amazon Prime Video, Loocke, HBO GO, Telecine Play, entre outros. Há ainda relação das plataformas que alugam ou vendem episódios e títulos separadamente (como Google Play e Microsoft Store).

Nos resultados, o JustWatch mostra em que serviços e condições o título digitado está disponível. Então, basta clicar sobre ele e o app abre o aplicativo correspondente para que o usuário assista (ou alugue, ou compre) o filme ou série. Bastante prático.