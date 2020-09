Demanda da Gol sobe 19,8% em agosto sobre julho; oferta cresce 17,8%

07/09/2020 | 11:13



A companhia aérea Gol contabilizou aumento de demanda e oferta no mês de agosto em comparação a julho no mercado doméstico, conforme dados prévios operacionais divulgados nesta segunda-feira, respectivamente de 19,8% e 17,8%. A Gol não realizou voos internacionais em agosto.

Já em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador de demanda (RPK no jargão do setor) apresentou queda de 71,8% no tráfego total e 67,3% no mercado doméstico.

A oferta (ASK) teve quedas de 70,7% e 65,6%, respectivamente, ante agosto de 2019. A taxa de ocupação foi de 79,4% agora contra 82,4% há um ano no critério total e 83,3% no segmento doméstico.

No relatório que acompanha as tabelas a empresa ressalta que no mês passado realizou 190 voos por dia, reabriu as bases de Campina Grande, Caxias do Sul, Marabá e Montes Claros, e adicionou 51 operações diárias em Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).