07/09/2020 | 10:10



Na noite do último domingo, dia 6, o apresentador Fausto Silva anunciou os últimos participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Faustão. Os atores Marcelo Serrado e André Gonçalves, a cantora Luiza Possi, o apresentador e ator Felipe Titto e as atrizes Lucy Ramos e Guta Stresser completaram o time de participantes da nova temporada da disputa. Só nomes de peso, não é?

Os artistas se juntarão a Henri Castelli, Isabeli Fontana, Belutti, Danielle Winits, Giulia Buscacio e Zé Roberto, anunciados anteriormente. No próximo domingo, dia 13, Faustão montará as duplas com os professores e bailarinos no palco do Domingão.

A Dança dos Famosos completa sua 17ª edição em 2020.