Lebron e Davis lideram o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Houston Rockets

07/09/2020 | 08:43



O Los Angeles Lakers derrotou o Houston Rockets, por 117 a 108, neste domingo, e empatou por 1 a 1 a série semifinal da Conferência Oeste. O destaque foi a dupla LeBron James (28 pontos, 11 rebotes e 9 assistências) e Antony Davis (34 pontos e 10 rebotes). Os times voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 22 horas (horário de Brasília).

O time de Houston não contou com boa atuação de Russell Westbrook, que chegou no terceiro quarto com apenas dois pontos - foram dez em toda a partida - e cinco faltas cometidas. Com isso, os 27 pontos de James Harden, o cestinha da equipe, não foram suficientes, assim como as seis cestas de três de Eric Gordon.

Derrotados no primeiro jogo, os Lakers iniciaram a partida em ritmo intenso e conseguiram abrir 23 pontos de vantagem no primeiro tempo, mas o terceiro quarto apresentou uma recuperação incrível dos Rockets, que conseguiram diminuir a desvantagem em 19 pontos.

Mas no último quarto, LeBron ressurgiu com grande atuação, ao ser importante tanto no ataque como na defesa, onde se destacaram dois tocos espetaculares em jogadas ofensivas do adversário.

"Entramos com o objetivo de encontrar uma forma de ganhar o jogo e acho que ajustamos do primeiro para o segundo jogo", disse LeBron. Diante do Portland, na fase anterior, os Lakers também perderam o primeiro duelo e depois acumularam quatro vitórias seguidas.

Harden reconheceu a superioridade do rival, mas advertiu seus colegas. "Eles simplesmente vieram mais forte do que nós no começo. Depois, acordamos e conseguimos igualar. Não podemos começar uma partida desse jeito."