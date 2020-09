Anderson Rosa exalta conversa no vestiário do São Caetano

Dérek Bittencourt

06/09/2020 | 23:59



Autor do gol do São Caetano contra o Monte Azul na vitória por 1 a 0 no duelo de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2, o meia Anderson Rosa destacou a conversa do time no intervalo do jogo – após 0 a 0 na primeira etapa, em uma das piores atuações do Azulão no campeonato – para que o time conquistasse o triunfo na volta para o segundo tempo.

“Sabíamos que neste jogo de 180 minutos a gente tinha que se impor um pouco mais para superar algumas dificuldades. No primeiro tempo não fizemos o nosso melhor jogo, mas o professor Gallo foi muito feliz nas suas palavras no vestiário. Conseguiu ajudar a gente na segunda etapa, tanto que voltamos bem melhores”, disse.

Foi o primeiro tento do meio-campista no campeonato e, segundo ele, já vinha buscando encontrar as redes desde o começo do torneio. “Muito importante (o gol marcado). Já estava tentando bastante, caprichando até um pouco demais e a bola não vinha entrando. Estou feliz por ajudar a equipe com esse gol, que garantiu essa pequena vantagem”, concluiu o camisa 10.

O jogo da volta entre São Caetano e Monte Azul está marcado para sexta-feira, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.