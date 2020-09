São Bernardo FC coloca favoritismo à prova ante o Juventus

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



06/09/2020



O São Bernardo FC foi o melhor time da primeira fase do Paulista da Série A-2. Com campanha incontestável, sendo o time que mais venceu (oito jogos, junto de São Caetano, Portuguesa e São Bento) e isoladamente o que menos perdeu (três vezes), o Tigre encerrou a etapa inicial na primeira colocação, o que o credenciou a enfrentar no mata-mata o Juventus, que terminou em oitavo. E as equipes fazem o duelo de ida pelas quartas de final hoje, às 15h, no Estádio da Rua Javari, na Capital – a volta será domingo, no 1º de Maio –, oportunidade para o representante do Grande ABC comprovar sua força.

Pelo investimento feito e elenco montado, o São Bernardo FC desde o início vem tendo como meta o acesso à elite estadual e, posteriormente, a conquista do bicampeonato da Série A-2. Mas, para chegar até esta condição, tem de passar pelo Moleque Travesso e, depois, superar a semifinal (quem avançar enfrenta o vencedor de São Bento x Taubaté).

No primeiro jogo contra o Juventus, na fase inicial do torneio, o São Bernardo esteve na mesma Rua Javari e venceu por 1 a 0. A expectativa aurinegra é sair da Mooca com mais um triunfo, mas o técnico Marcelo Veiga ressaltou as dificuldades, ainda mais por se tratar de uma outra situação.

“Temos que encarar essa partida com responsabilidade. Vamos jogar fora de casa e sabemos da importância de colher um bom resultado. Eles vão fazer de tudo para buscar a vitória. Temos que ser inteligentes nessa primeira decisão. Vamos respeitar o Juventus, mas não vamos mudar a nossa forma de jogar. Importante destacar que agora cada detalhe pode ser fundamental para definir o resultado do jogo. Então temos que ter muita atenção a todos os pequenos detalhes para conseguir sair de lá com um bom resultado”, destacou Marcelo Veiga.

O treinador deverá ter força total para o jogo de hoje. Espera contar com o zagueiro Guilherme Mattis e o meia Léo Cereja, que estavam no departamento médico. Poupados contra o Taubaté, Léo Jaime, Marlyson e Natan voltam ao time.