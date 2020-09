Antetokounmpo se machuca, mas Bucks vencem Heat e reagem nos playoffs da NBA

06/09/2020 | 23:47



Mesmo sem contar com Giannis Antetokounmpo durante toda a partida, o Milwaukee Bucks enfim conquistou sua primeira vitória na série contra o Miami Heat, por 118 a 115, na noite deste domingo, em Orlando, nos Estados Unidos. O confronto, liderado pelo Heat agora por 3 a 1, vale vaga na final da Conferência Leste da NBA. Os Bucks venceram na prorrogação.

O placar do duelo surpreende porque o time de Milwaukee foi o melhor durante toda a temporada regular da NBA. Isso não impediu o Heat de abrir 3 a 0 e de ficar perto de fechar a série nesta noite. Os Bucks tentam algo inédito na história dos playoffs: reverter uma desvantagem de 3 a 0 num confronto.

Diante deste desafio, a pior notícia que a equipe poderia receber é a baixa de Antetokounmpo, eleito o MVP da temporada passada e candidato a novo triunfo nesta edição do campeonato. O grego, contudo, sofreu uma entorse no tornozelo direito no começo da partida e jogou apenas 11 minutos. Mesmo com pouco tempo em quadra, registrou 19 pontos e quatro rebotes.

Apesar deste desfalque de peso e de sair novamente atrás no placar, a equipe de Milwaukee reagiu sob a liderança de Khris Middleton, cestinha da partida, com 36 pontos. Ele esteve perto de registrar um "triple-double", com seus oito rebotes e o mesmo número de assistências. Brook Lopez e Eric Bledsoe anotaram 14 pontos cada, sendo que Bledsoe terminou o jogo com um "double-double", graças aos seus dez rebotes.

Do outro lado, o Heat não exibiu o mesmo ímpeto das três partidas anteriores da série. Invicto até então nestes playoffs, o time de Miami foi liderado por Bam Adebayo, outro que esteve perto de um "triple-double", com 26 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Duncan Robinson contribuiu com 20 pontos e Goran Dragic, com 17.

Agora os Bucks vão tentar embalar nesta série na terça-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília). O time ainda não sabe se poderá contar com Antetokounmpo.