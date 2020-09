Voz da Festa Italiana, Fred Rovella sente o impacto da pandemia

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/09/2020 | 23:22



Boa conversa, abraços, fogaças, pizzas, massas e cannolis, entre outras receitas típicas, nunca faltaram na Festa Italiana de São Caetano. Assim como a voz do cantor Fred Rovella, 72 anos, que se apresenta no evento desde a primeira edição, em 1993.

Mas neste ano foi diferente. Por causa da pandemia da Covid-19, que chegou ao País em março, a Festa não foi realizada e o cantor não pôde soltar seu vozeirão, como de praxe. “É um evento muito especial. Estou sempre animando as pessoas. Criei uma raiz muito forte com o local. Ver os amigos se reencontrando é tradição”, explica o simpático paulistano, com sotaque carregado no italiano.

O coronavírus impediu a apresentação de Rovella em São Caetano e em vários outros lugares. De repente, a música teve de parar. “Ficamos extremamente prejudicados e com dívidas. As pessoas queriam fazer eventos, remarcar shows, mas não tem como. Estamos apertados, pois nossa receita parou. Foram vários contratos cancelados”, lamenta o músico, que, em tempos normais, realizava entre duas e três apresentações por semana e movimentava cerca de 25 pessoas entre banda, bailarinos e técnicos.

Neste ano, o cenário mudou. Rovella fez oito eventos virtuais, as lives, e fará outras cinco para a festa paulistana de San Genaro, que acontece nos fins de semana deste mês até o início de outubro. “Não é a mesma coisa que um show presencial, com as pessoas perto, mas já é alguma coisa”, compara.

É que Rovella, como todo bom italiano (ou descendente), gosta do contato. “Muitas pessoas querem se aproximar, conhecer o artista, pedir músicas. E eu faço questão disso.”

Fã de Rolling Stones, Beatles e Bee Gees, ele vê na música italiana, sobretudo a mais antiga, algo em especial. “Ela valoriza a mulher. Hoje os compositores não fazem isso. Cadê a poesia, o romantismo?”, questiona. “Os novos compositores estão se esquecendo do amor.”

Apesar das dificuldades, segue cantando e produzindo. Além de interprete é compositor, e acabou de tirar da manga uma música autoral chamada Terra, em que critica as agressões ao meio ambiente.

Enquanto não pode cantar como gosta, perto das pessoas, temas como Sapore di Sale, Piove ou O Sole Mio, segue na torcida para que o mundo volte ao normal. “Lamento muito tudo isso. Não só por mim, mas por tantas pessoas que estão em dificuldades. Espero que isso passe logo e que essa pandemia vá embora para sempre.”

Lei Aldir Blanc ajuda em momento difícil

Para tentar amenizar um pouco a situação financeira, Fred Rovella é um dos artistas que tentará o auxílio da Lei Aldir Blanc, que destinará R$ 3 bilhões para socorrer profissionais da cultura que tiveram a renda comprometida pela Covid-19.

O cadastro pode ser realizado pelos municípios desde o dia 18 de agosto, quando foi publicado o decreto número 10.464 no Diário Oficial da União. A partir da data, os municípios contam com prazo de 60 dias para incluir, por meio da plataforma, planos de distribuição dos recursos e informar a agência de relacionamento do Banco do Brasil para que a verba seja repassada pelo governo federal.

Santo André já teve o Plano de Ação aprovado e irá receber R$ 4.305.636,35. Segundo o Paço, a previsão de chegada do recurso é dia 11. Assim como Mauá, cujo repasse deverá ocorrer na mesma data. O valor é de R$ 2.901.000.

A Prefeitura de São Bernardo informou que o repasse ao município ainda não foi autorizado pelo Ministério do Turismo. Há expectativa de recebimento de R$ 4.991.615,20, ainda sem prazo definido pela União.

São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão cadastrando artistas que queiram ter acesso aos recursos.