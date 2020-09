Homem esfaqueia cão pitbull em Santo André

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/09/2020 | 23:59



Um cachorro da raça pitbull de cerca de 9 anos foi esfaqueado por um de seus responsáveis no início da tarde de ontem. O caso ocorreu na Rua São Judas, no Jardim Ipanema, em Santo André.

O Corpo de Bombeiros foi chamado no local e o animal foi levado um hospital veterinário localizado na Avenida Portugal, também em Santo André, para atendimento de emergência. Segundo Valdeci Pereira Gil, 60, proprietário da clínica, o caso aconteceu após um dos responsáveis pelo animal dar um osso ao cachorro e, em seguida, tentar tirar o mesmo da boca do animal.

De acordo com Gil, o Corpo de Bombeiros lhe solicitou ajuda para atendimento do cão. Como a família proprietária do animal não tem condições financeiras, ele gentilmente aceitou o pedido de socorro e cuidou do pitbull gratuitamente.

Gil explica que o cachorro chegou ao hospital com marcas de cinco facadas, uma delas na orelha. “Fizemos a sutura de todos os machucados. Também realizamos ultrassom para ver se afetou algum órgão, mas está tudo bem”, afirmou. Até o fechamento desta edição, o cachorro estava em observação e seguia em recuperação.

Segundo informações da Prefeitura de Santo André o responsável pelo cachorro foi atendido na emergência do CHM (Centro Hospitalar Municipal de Santo André) com ferimentos superficiais. Após sutura e avaliação, ele foi liberado.