Letalidade da Covid em jovens registra 1%

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



06/09/2020 | 23:59



As mortes causadas pelo novo coronavírus em pessoas com idade entre 10 e 29 anos representam 1% em seis das sete cidades na região – apenas Rio Grande da Serra não respondeu aos questionamentos do Diário. Até sexta-feira, eram 22 vítimas fatais nesta faixa etária. Apesar do índice baixo, especialista observa que os cuidados devem permanecer redobrados, porque estas pessoas são consideradas algumas das principais propagadores da Covid-19.

Santo André foi a cidade que mais apresentou mortes neste grupo, com dez, média de 2% em relação as mortes registradas no município. Já São Bernardo aparece em seguida, com seis óbitos, equivalente a 1% diante todas as vítimas fatais contabilizadas. Na região ainda, os casos confirmados dessa faixa etária chegam a 9.904, o equivalente a 17,5% do total de casos em todas as cidades (confira mais informações na tabela ao lado).

Como comparação, segundo dados da Fundação Sedae (Sistema Estadual de Análise e Dados), a letalidade da Covid-19 no Grande ABC é de 6,7% em pessoas com 90 anos ou mais; 20,7% entre 80 e 89 anos; 25% entre 70 e 79 anos; 24,4% entre 60 e 69 anos – ou seja, idosos correspondem a 76,8% das vítimas fatais.

O infectologista e docente do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e investigador do estudo da Coronavac pelo Centro de Pesquisa na cidade, Fábio Leal, observa que, desde o início da pandemia, houve picos da doença nos quais perceberam um aumento nos casos de infecção da Covid-19 na faixa dos 10 aos 50 anos – considerada de menor risco.

“É uma população mais exposta ao vírus, ou seja, que circula mais. São pessoas economicamente ativas que precisam trabalhar, diferentemente dos idosos, que se isolaram com mais eficiência e qualidade”, destaca o profissional. Ele ainda reforça que, por mais que o grupo dos jovens apresente menos complicações, é responsável por levar a doença até seus familiares. “Dessa forma, idosos acima dos 60 anos acabam se infectando”, avalia.

Por conta de muitas pessoas serem assintomáticas ou apresentarem quadros leves de sintomas, a doença acaba passando despercebida mas, mesmo assim, alguns jovens também podem apresentar quadros mais graves, como no caso do eletricista Brunno Pontalva, 23 anos. Ele, a esposa, a dona de casa Yasmin D’Alessio, 19, e o filho do casal, Miguel Vitor D’Alessio, 3, juntos, apresentaram os sintomas da Covid-19, mas Bruno foi quem precisou de atendimento médico, que ainda permanecem em quarentena após o susto em contato com a doença.

“Eu e meu filho nos sentimos mal em um único dia, já no dia seguinte, quando estávamos bem, o Bruno ficou ruim e, por isso, procuramos pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Santo André, onde ele foi transferido para o hospital de campanha Dell’Antonia e ficou internado por oito dias”, lembra Yasmin. A família não sabe onde possivelmente contraiu a doença. “Moramos nós três na casa da frente e minha mãe com meu padrasto na de trás. Nossa preocupação era nossa família e nos isolamos assim que suspeitamos”, declara.

O assistente de logística, William Queiroz, 24, testou positivo para a Covid-19 em um exame rápido realizado pela empresa e buscou repetir o teste, dessa vez, o PCR. “Como eu realmente não estava sentindo nada e em nenhum momento senti, achei muito estranho, mas me isolei até repetir o exame. Quando deu positivo pela segunda vez, a sensação foi muito ruim, você está doente mas não sente nada, mas continuei trancado no quarto”, comenta.

William mora com os pais, os aposentados Jacira Rodrigues, 63, e Cláudio dos Santos, 67, e sua preocupação foi desde o início a saúde deles. “Ficamos ainda observando se eles não apresentavam nenhum sintomas, mas acreditamos que não contraíram a doença. Ficaram bem todo tempo, só me ajudando com a limpeza da casa”, ressalta.

Estado segue tendência registrada no Grande ABC

De acordo com os boletins diários divulgados pela Fundação Seade, o Estado de São Paulo mantém a baixa nos índices de óbitos e casos confirmados em pessoas com idade entre 10 e 29 anos. Na faixa etária citada, até sexta-feira, foram 306 mortes, o que corresponde a cerca de 1% das vítimas fatais em relação a todas as mortes pela Covid-19 – 31.353, segundo publicado pela Secretaria da Saúde, ontem. Já com relação aos casos confirmados, a faixa etária corresponde a 21% (174.354) em relação a todos os casos do Estado (média de 826.331).

Ainda de acordo com infectologista Fábio Leal, mesmo que os índices sejam baixos, a preocupação ainda é frequente, justamente pelos leves sintomas apresentados pelos jovens. “O ideal seria esse rastreamento criterioso e detalhado, examinando toda essa população frequentemente com o teste PCR. Enquanto isso ainda não é possível, o ideal é manter o distanciamento social para evitar a propagação do vírus”, comenta. “E, caso apresente sintomas de um quadro gripal, se isole imediatamente”, finaliza Fábio.

O cenário dessa propagação entre jovens também foi assunto discutido pelas Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), que ressaltou os jovens como principais propagadores da Covid-19. Em entrevista coletiva, Carissa Etienne, diretora da Opas, braço regional da OMS (Organização Mundial da Saúde), manifestou sua preocupação com a “incidência desproporcional” da doença entre os jovens.

A especialista afirmou que existe um padrão semelhante em todo o continente de concentração de casos no grupo de 20 a 59 anos, mas que 70% das mortes ocorrem entre as pessoas com mais de 60 anos. Etienne ainda reforçou que muitos dos jovens que se infectam apresentam quadro leve e não precisam de internação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas transmitem a doença para outros indivíduos, que serão internados. “Se uma pessoa não tomar as medidas necessárias para se manter à salvo, pode estar colocando outros em risco.”