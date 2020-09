Atlético-GO e Grêmio empatam e continuam na briga para fugir dos últimos lugares

06/09/2020 | 21:08



Atlético-GO e Grêmio empataram, neste domingo, por 1 a 1, em Goiânia, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para as duas equipes, que continuam na briga para fugirem das últimas colocações.

O Grêmio chega aos oito pontos e na próxima rodada, quinta-feira, terá o Bahia, em Salvador, enquanto o Atlético-Go, com apenas seis pontos, vai até o Rio para encarar o Vasco.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Se faltou técnica, sobrou vontade para os atletas em campo. As equipes buscaram o ataque o tempo todo e se revezaram na criação de oportunidades de gol.

O Atlético saiu na frente logo aos dez minutos, com Edson, que subiu bonito para desviar de cabeça o escanteio cobrado na esquerda. O goleiro gremista Vanderlei reclamou muito do posicionamento da zaga.

A disputa ficou ainda maior e vários lances, no meio-campo, foram parados com falta. A dupla de zaga gaúcha, formada por Geromel e Kannemann recebeu cartão amarelo, o que irritou muito o técnico Renato Gaúcho, que pediu mesmo tratamento por parte da arbitragem com as infrações cometidas pelos goianos.

Os últimos 15 minutos foram de domínio do Grêmio, que conseguiu o seu gol, aos 42 minutos, com Isaque, após assistência de Alisson. O lance chegou a ser revisado no VAR e confirmado pelo árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro.

No segundo tempo, os primeiros 15 minutos foram todos do Atlético, que encurralou o Grêmio em seu campo. Em três momentos, o time do técnico Vágner Mancini esteve muito perto de fazer o segundo gol. Uma vez com Marlon Freitas, frustrado após bela defesa de Vanderlei, e outras duas com Renato Kayzer, ao cabecear e chutar muito próximo à meta gremista.

O Grêmio só foi ameaçar aos 27 minutos, quando Everton acertou firme cabeçada para boa defesa do goleiro Jean. Na sequência, Renato Gaúcho fez duas alterações, com a entrada de Robinho e Luiz Fernando, e o time gaúcho passou a marcar mais a saída de bola adversária.

Mas o entusiasmo gremista foi abatido, aos 37 minutos, quando Matheuzinho acertou um belo chute de fora da área, que explodiu no travessão de Vanderlei. Daí até o final, apenas o Atlético tentou o gol da vitória, mas não teve sucesso.

FICHA TÉCNICA

ATLETICO-GO 1 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas; Marlon Freitas, Edson, Gustavo e Ferrareis (Matheuzinho); Janderson (Everton Felipe), Renato Kayzer (Hyuri) e Chico (Henry Vaca). Tércnico: Vágner Mancini.

GRÊMIO - Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann (David Braz) e Bruno Cortez; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson (Luiz Fernando) e Everton; Diego Souza (Robinho) e Isaque (Fabrício). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Edson aos 10 e Isaque aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Kannemann, Diego Souza, Ferrareis.

CARTÃO VERMELHO - Pedro Geromel.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia.