Sumido desde 2014, Luigi Baricelli está vivendo como investidor nos Estados Unidos

06/09/2020 | 17:10



Lembra dele? Luigi Baricelli foi um sucesso em novelas dos anos 1990 e 2000, o maior exemplo é a sua participação em Laços de Família, que voltará a ser exibida na Rede Globo nesta segunda-feira, dia 7. Porém, após alguns trabalhos como apresentador e a participação na série Os Homens São de Marte..., em 2014, ele desapareceu dos holofotes.

O jornal Extra conversou com Luigi para entender o seu paradeiro e descobriu que ele está vivendo na cidade de Wildemere, na Flórida, nos Estados Unidos, com a esposa, Andreia, e os dois filhos, Vittorio e Vicenzo.

Desde que deixou as telinhas, o ator adotou a carreira de empresário e, atualmente, atua como investidor no mercado imobiliário internacional. Ele geralmente é discreto nas redes sociais, exibindo pouco de sua vida pessoal, mas com algumas postagens, deu para perceber que sua rotina é bastante confortável e com certos luxos, como ser dono de uma Ferrari.

Em entrevista à publicação, o artista contou que sente falta de atuar, só que isso nunca deixará de ser a sua profissão:

- O ator jamais deixará de existir. Acho que o grande problema da vida é nos rotularmos como uma única coisa. Se eu não vir as outras habilidades que as pessoas têm, vou me sentir um ser humano menor.

O par de Giovanna Antonelli na ficção está há cinco anos longe do Brasil, ele, no entanto, pode um dia voltar a morar por aqui:

- Eu voltaria a morar em qualquer lugar do mundo. A vida para mim é muito simples, lógico que eu gosto muito daqui [Estados Unidos] e gosto muito do Brasil, mas viveria em qualquer lugar que tivesse uma quadra de tênis, que tenha alguns amigos para sair de vez em quando, que eu possa abrigar a minha família de uma maneira segura, que possa fazer exercício físicos e ter uma vida saudável, e que eu possa viver em sociedade.