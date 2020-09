Sasha Meneghel arranca risada dos seguidores ao postar foto com roupa inflável: Esperando a vacina chegar

06/09/2020 | 16:10



Sasha Meneghel arrancou risadas dos seus seguidores ao postar no Instagram a sua própria roupa de proteção contra o novo coronavírus.

Na imagem, a filha de Xuxa Meneghel aparece usando luvas e máscara facial verdes, chapéu preto e um roupa inflável verde! Como se só isso não fosse o suficiente para deixar a foto engraçada, a profissional de moda estava em pose de meditação e escreveu na legenda:

Eu esperando a vacina chegar?

É claro que o resultado da postagem foi centenas de comentários de seguidores e amigos rindo e enchendo a publicação com emojis de risada. O look, no entanto, não parece ser novidade para quem é próximo da cantora, já que foi comentado por seu namorado, João Figueiredo, Amanda de Godoi e Lucas Rangel:

Amor, posta o seu vídeo correndo com essa roupa? O mundo merece ver, escreveu João.

Eu amo você nesse negócio!, entregou Amanda.

[Risos] amo essa roupa, disse Lucas.

Aliás, Sasha parece ter um gosto especial por esse tipo de veste, uma vez que o seu namorado entregou na publicação que ela tem uma coleção de fantasias infláveis.