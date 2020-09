Chadwick Boseman é homenageado por familiares e amigos em memorial privado, afirma jornal

06/09/2020 | 16:10



A morte de Chadwick Boseman no dia 28 de agosto teve grande repercussão não apenas pelo símbolo de representatividade que o ator se tornou, mas também pelas emocionantes homenagens de seus amigos e colegas de cena. Agora, pouco mais de uma semana após a morte do ator, alguns de seus entes queridos se reuniram em uma cerimônia privada em sua memória.

De acordo com o site britânico The Sun, familiares e atores do longa Pantera Negra se juntaram no último sábado, dia 5, em um evento particular e fechado em Malibu, nos Estados Unidos, para prestar homenagem ao ator. Segundo a publicação, estiveram presentes nas homenagens os atores Michael B. Jordan, Lupita Nyong?o e Winston Duke, que consolaram a esposa de Chadwick, Taylor Simone Ledward.

A cerimônia aconteceu em frente ao oceano e contou com música de um Hang Drum, instrumento circular de metal tocado com as mãos, além de uma mesa com flores e uma foto do homenageado, que faleceu em consequência de um câncer no cólon.