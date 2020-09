Ator de Velozes e Furiosos posta imagem de vilão do Homem-Aranha e gera especulações sobre novo filme

06/09/2020 | 15:10



Com o terceiro Homem-Aranha de Tom Holland confirmado pela Sony Pictures para outubro de 2021, muito se tem especulado sobre quais serão os novos desafios enfrentados pelo Cabeça de Teia, que teve sua identidade revelada no final de Homem Aranha: Longe de Casa. Agora, uma nova expectativa tomou a web conforme imagens John Cena como o vilão Homem-Areia começaram a circular.

O ator de Velozes e Furiosos postou em seu Instagram no último sábado, dia 5, uma imagem dos quadrinhos do Homem-Aranha, no qual o herói enfrenta o vilão de areia. Na legenda, ele escreveu simplesmente:

Cena é Homem-Areia.

O post vem apenas um dia depois de o artista Jackson Caspersz publicar uma fanart [arte feita por fãs] imaginando como John Cena ficaria na pele do tal personagem. Na publicação, ele escreveu:

Eu adoraria ver John Cena como o Homem-Areia. Eu sei que ele geralmente não tem quatro braços, mas ele [o personagem] não tem muito em termos de armadura e detalhes. Me digam o que vocês acham.

Apesar de o artista de Velozes e Furiosos parecer ter gostado da ideia, ainda não há nenhum anúncio oficial da Sony Pictures a respeito de quem ou o que o herói de Tom Holland terá que enfrentar em seu próximo filme, que ainda nem tem um título oficial.

Vale lembrar que, conforme anunciado no evento DC FanDome, ele interpretará o personagem Pacificador no novo longa de O Esquadrão Suicida, que vai estrear em 2021.