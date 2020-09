Ozzy Osbourne conta que tentou matar sua esposa, Sharon, sufocada: - Não é uma das minhas maiores conquistas

06/09/2020 | 14:10



Não é nada fácil conviver com Ozzy Osbourne, pelo menos não no passado. No mais recente documentário sobre a vida do músico, The Nine Lives of Ozzy Osbourne [As nove vidas de Ozzy Osbourne, em português], ele e a companheira, Sharon, relembram a experiência traumática que quase levou à morte da apresentadora.

Conforme noticiado pelo jornal The Sun, em 1989, o roqueiro estava sob o efeito de drogas e atacou a esposa, que relatou:

- Ele entrou na sala. Eu não tinha ideia de quem estava sentado à minha frente no sofá, mas não era meu marido. Ozzy apenas disse: Chegamos à decisão de que você tem que morrer.

E acrescentou:

- Ele estava calmo, muito calmo. De repente, se lançou sobre mim e começou a me sufocar.

O astro do rock se sentiu bem enquanto praticava o ato terrível:

- Eu me senti mais calmo do que nunca em minha vida. Eu estava apenas em paz. Não é exatamente uma das minhas maiores conquistas.

Já Sharon estava apavorada:

- Foi, provavelmente, o momento no qual estive mais assustada na minha vida.

O que salvou a artista foi ter apertado o botão de pânico que havia na casa da família em Buckinghamshire, na Inglaterra. Isso fez com que a polícia chegasse e prendesse a voz de No More Tears por tentativa de assassinato.

Ozzy acordou na cadeia sem lembrar de nada que havia ocorrido e acabou sendo obrigado a se submeter a um tratamento na reabilitação durante seis meses. E a esposa preferiu continuar casada, pensando no bem-estar dos filhos, Kelly, Jack e Aimee. Eles oficializaram a união em 1982 e estão juntos até hoje.