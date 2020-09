Simone revela que já está perdendo roupas por conta da gestação!

06/09/2020 | 13:10



No dia 3 de agosto de 2020, Simone, da dupla com Simaria, anunciou sua segunda gravidez! A cantora, que já é mãe de Henry e espera um bebê fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz, vive compartilhando vários momentos de sua gestação nas redes sociais.

Recentemente, por exemplo, Simone resolveu mostrar para os internautas que já está encarando um problema muito comum entre grávidas: a falta de roupas! Nos Stories do Instagram, a sertaneja mostrou que, aos três meses de gravidez, uma de suas calças já não fecha mais.

No vídeo, ela ainda afirma que a gestação está mudando até mesmo sua fisionomia:

- Estou com cara de gravidinha, né, minha gente? O negócio está mudando a fisionomia. Quem é que fecha mais a barriguinha? Ninguém mais fecha. Ninguém mais nada. A marreta caiu do cabo, e a barriguinha não deixa mais fechar.