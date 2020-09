Rihanna preocupa fãs ao ser fotografada com um olho roxo e inchaços no rosto após acidente

06/09/2020 | 13:10



Rihanna deixou seus fãs preocupados na noite da última sexta-feira, dia 4, ao ser fotografada por um paparazzo enquanto dirigia seu carro em Santa Mônica, nos Estados Unidos. Na imagem, é possível ver que o rosto da musa apresenta diversas marcas de machucados, o que levou os internautas a especular qual seria a causa dessa situação.

De acordo com o TMZ, Rihanna foi até o restaurante italiano Giorgio Baldi e tentou permanecer fora de vista em seu veículo modelo Escalade enquanto funcionários do local traziam um pedido para o carro. Em determinado momento, no entanto, a dona da marca de cosméticos Fenty Beauty tirou os óculos escuros e foi clicada por um fotógrafo - que pôde notar um olho roxo e o alguns inchaços no rosto da estrela.

O TMZ afirma ainda que, conforme as fotos começaram a circular, alguns veículos de imprensa e fãs especularam que Rihanna talvez tivesse sido vítima de violência doméstica novamente, relembrando a situação com Chris Brown em 2009. Esse, felizmente, não foi o caso.

De acordo com uma nota enviada pelos representantes da cantora ao site americano People, os machucados da atriz foram causados por um acidente de scooter elétrica que ocorreu na semana passada. Os representantes ainda alegaram que a musa não sofreu ferimentos graves, como foi o caso de Simon Cowell, e saiu apenas com alguns machucados no rosto:

- Rihanna está completamente bem agora, mas capotou em uma scooter elétrica na semana passada e machucou a testa e o rosto. Felizmente não houve ferimentos graves e ela está se curando rapidamente.

Que bom que não foi nada demais, não é mesmo?