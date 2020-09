Fabiula Nascimento se declara para Emilio Dantas e diz ter certeza de que ele é o cara certo: - É o meu parceiro da vida

06/09/2020 | 12:11



Fabiula Nascimento e Emilio Dantas estão mais juntos do que nunca - literalmente! Desde que a quarentena começou, os dois passam 24 horas por dia, sete dias por semana, grudados. Mesmo assim, o relacionamento só cresceu. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz garante que a intensa convivência só ajudou a relação, que já dura cerca de quatro anos.

- Eu sempre digo que quem estava bem ficou melhor. E quem estava ruim piorou e tomou suas decisões. Em nenhum momento bateu pesado essa história para nós dois. Nem é essa a intenção. De pesado, já basta a vida. Eu e Emilio nos divertimos porque estávamos em cena, que é uma coisa de que nós gostamos. E temos uma admiração muito grande pelo trabalho do outro.

Além disso, a artista percebeu ainda mais as coisas positivas e lindas no amado.

- As negativas também, porque fazem parte da gente. E ver como a gente lida com elas, com nossas expectativas, diferenças. Tivemos muito tempo para nos olharmos, nos reafirmarmos, refazermos os laços. É uma escolha de vida que não é de hoje, por conta da pandemia. A gente sempre foi muito da conversa, da troca e do respeito, somos dois indivíduos dentro de uma casa. Então, as coisas vão se estabelecendo porque nos conhecemos pelo olhar, sentimos muito a energia um do outro. É muito fácil conviver com Emilio. Quando se tem respeito, admiração e amor, não tem erro.

E ela tem certeza de que ele é mesmo o cara certo.

- É o meu parceiro da vida. Independentemente de ser meu marido. É um cara excelente. Não é babação de ovo de mulher, não. Ele é uma pessoa incrível.

Já Emilio brinca sobre Fabiula ser a mulher de sua vida.

- Só posso falar isso no fim da vida. Mas eu tenho absoluta certeza de que estou no caminho certo. [...] A forma dela lidar com a quarentena cabe muito na maneira como eu achei que a gente tinha que agir com tudo isso. Sem cobranças, deitar no sofá e não fazer nada o dia inteiro. E, no outro, acordar e fazer tudo ao mesmo tempo. A gente estabeleceu uma rotina para cada um, inclusive sendo egoísta de pensar cada um em suas coisas, sem saber do outro. Ela sempre respeitou o meu espaço, e eu faço o mesmo. Com muita calma, fomos muito felizes em descobrir essa tranquilidade e o entendimento de que não é para pirar.

O isolamento, entretanto, ficou marcado por um estranho mistério: a aparição de um extraterrestre.

- Os primeiros meses foram muito paranoicos, a gente não colocava o nariz para fora, as notícias eram horríveis e foram piorando cada vez mais. Chega uma hora que você gargalha e pensa: Não é possível, é um filme ruim que estamos vendo. Passamos por diversos momentos. Até pensar que tinha extraterrestre na Pedra da Gávea. A gente via luzes às 3h30 na montanha, imaginava que eles estavam chegando e corria para pesquisar sobre isso. Eu ligava para um amigo que gosta de E.T. Tivemos muito tempo para passar por todos os lugares: tristeza, loucura, choro, gargalhadas..., revelou a estrela.

Durante o período de confinamento, o casal gravou a série Amor e Sorte, que estreia na próxima terça-feira, dia 8, na Rede Globo. Os dois transformaram a casa em um estúdio e ainda operaram câmera, microfones, luz, fotografia...

- A série chegou como um Que bom, vamos dar uma reviravolta nos nossos dias. É uma novidade dentro da nossa área, a gente desempenhando outras funções, retomando o contato artístico, que vai demorar para voltar, principalmente, o presencial. É um respiro. Estar trabalhando nesse momento é histórico. Foi um presente em meio ao caos, celebrou a atriz.

- Liberou a endorfina e outras coisas que estavam meio enferrujadas por ficar parado em casa. E, particularmente, voltar a mexer com essa parte de produção me fez revisitar o passado, já que foi meu emprego inicial. Me bateu um saudosismo quando passei o primeiro cabo aqui em casa... Depois, me lembrei de como cansava, respondeu o astro.

O ator ainda confessou que foi difícil expor a sua casa para a série.

- Foi um pouco dolorido porque é difícil abrir nossa casa. Mas depois da primeira mesa arrastada, você começa a se tranquilizar. Vai realmente ter que tirar o quadro, puxar o sofá um pouco para o lado. Às vezes, são coisas que estão fora do seu gosto pessoal, mas é a sua casa que está sendo cenografada e tem que aceitar que é uma cena. No fim, foi divertido.

Já a atriz pensou o contrário.

- Nosso lar é nosso templo, tanto quanto o nosso corpo. Mas sabe que foi uma das coisas que eu menos pensei? Levar um respiro para as pessoas hoje é muito mais importante do que proteger a casa. Contar uma história, uma novidade, entregar um pouco da gente para o público é bonito. E mesmo optando por uma escolha de vida mais na nossa, é legal levar uma coisa genuína nesse momento de incertezas.

Na série, os dois interpretam Clara e Francisco, um casal que decide se separar. Entretanto, são pegos de surpresa quando Clara começa a ficar doente - e a suspeita é de que ela esteja com Covid-19.

- Foi divertidaço. Justamente porque a gente não tem nenhuma sombra nesse lugar. Nos damos tão bem fora da ficção que, na hora de se dar mal, foi divertido. Nem cansativo, nem monótono, nem trabalhoso. Era só brincar de brigar mesmo, afirmou Emilio.