Proposta, não marketing

Do Diário do Grande ABC



06/09/2020 | 11:24



Se vingarem, as campanhas dos 64 pré-candidatos a prefeito nas sete cidades do Grande ABC estarão autorizadas a gastar até R$ 162 milhões, segundo teto estabelecido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Trata-se, como resta evidente, de montanha de dinheiro. Ficar atento a como vai ser feita a aplicação dos valores já é ótima maneira de se descobrir a real intenção dos concorrentes a um dos cargos públicos mais importantes da Nação, conforme ficou comprovado nestes tempos sombrios de pandemia. É provável que os políticos que investirem prioritariamente em propostas estejam mais bem preparados para governar se comparados aos que aportarem cifras majoritariamente em marketing.

Com o início das campanhas, programado para dia 27, eleitores da região passarão a ser bombardeados pela propaganda de políticos interessados na principal cadeira do Poder Executivo municipal. Faz parte do jogo. Ao cidadão caberá a importantíssima tarefa de separar o joio do trigo. Identificar o candidato com conteúdo, isolando-o dos concorrentes que apresentam um vazio de ideias embalado em belo pacote publicitário, pode ser o primeiro passo para melhorar as gestões nas cidades do Grande ABC. Nunca é demais relembrar: os poucos segundos na cabine eleitoral refletir-se-ão nos próximos quatro anos, o que dá dimensão exata da responsabilidade do momento do voto.

Existem vários critérios fundamentais para que o eleitor não se seduza pela propaganda política estéril. Mas o principal deles é deixar de ser passivo diante do material utilizado pelos prefeituráveis para angariar apoios. Como? Questionando sempre. É possível extrair alguma ideia razoável do discurso empolado do candidato? Há projetos ou propostas sustentando as peças publicitárias? As soluções são exequíveis, técnica e financeiramente? A temporada de caça ao voto está prestes a começar. Se o cidadão não assumir papel ativo, será vítima fácil das armadilhas muito bem armadas pelos marqueteiros. Não faltará dinheiro para remunerar os melhores profissionais do mercado.