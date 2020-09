Obituário - 6 de setembro de 2020

Ademir Medici



06/09/2020 | 10:44



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 4 de setembro

Altair Maria da Penha Tondi Turazza, 95. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Pereira da Silva, 94. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Elvira Stefanini Eleodoro, 89. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adalberto Florentino da Silva, 83. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabeth Gonçalves Fornero, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leonilde Venturi Chiepe, 80. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Ferreira dos Santos, 79. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Rosa Bispo, 70. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida dos Santos, 65. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Lino Rodrigues, 63. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia no Jardim Magali, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

José Francisco dos Santos, 60. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Paula de Oliveira, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em santo André. Costureira. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato Rogério da Silva, 56. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Zelador. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero de Souza, 54. Natural de Maria Helena (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristiane Cassola, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Advogada. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Romário da Conceição Cândido, 25. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Enfermeiro, dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Antonio Carlos Maria, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Bandeirantes, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 3 de setembro

Antônio Macedo do Nascimento, 84. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Luiz Gonzaga, 80. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Aparecida Trevisan, 74. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Lourdes Cavalcante, 74. Natural de Remanso (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Balbino, 71. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Cidade Ademar, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Municipal.

Roney Spagiari, 60. Natural de Paraíso do Norte (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 4 de setembro

Maria Edith da Silva, 81. Natural de Japoatã (Sergipe). Residia no Jardim das Palmeiras, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Mauá, quinta-feira, dia 3 de setembro

Luiz Ribeiro Campos, 75. Natural de São Paulo do Potengi (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Isaias Soares de Carvalho, 70. Natural de Marialva (Paraná). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Sonia Maria Spinosa de Souza Soares, 67. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Regina Lúcia Viana Pereira, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 4 de setembro

Otavio Oliveira Santos, 72. Natural de Utinga (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Sérgio dos Santos, 53. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Larissa Copola Alves Carneiro, 20. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.