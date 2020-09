Thiem supera Cilic e vai às oitavas do US Open; Azarenka também avança

06/09/2020 | 09:33



No duelo que encerrou a terceira rodada do US Open, Dominic Thiem superou Marin Cilic por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/2, 3/6 e 6/3, e avançou às oitavas de final do Grand Slam norte-americano. Na chave feminina, Victoria Azarenka confirmou seu favoritismo e também passou de fase.

Segundo cabeça de chave e número 3 do mundo, Thiem mostrou superioridade nos dois primeiros sets, que fechou com relativa tranquilidade. Depois, o austríaco viu o croata, número 38 do ranking da ATP, crescer no jogo e levar a terceira parcial.

No entanto, Thiem voltou a dominar a partida e fechou a disputa no quarto set, em 2h27 de jogo. Ele se manteve invicto nos confronto diante de Cilic, que foi campeão do US Open em 2014. Assim, o único tenista campeão do Grand Slam de Nova York que se mantém na disputa é o número 1 do mundo, Novak Djokovic.

O austríaco, que completou 27 anos na última quinta-feira, está em sua sétima participação no US Open e tenta repetir a boa campanha que fez em 2018, quando alcançou as quartas de final. Ele ainda persegue seu primeiro Grand Slam, depois de dois vice-campeonatos seguidos em Roland Garros e um no início deste ano, na Austrália.

Na próxima fase, Thiem vai enfrentar o jovem canadense Felix Auger-Aliassime (21º), que chegou às oitavas depois de eliminar o brasileiro Thiago Monteiro, o veterano britânico Andy Murray e o jovem francês Corentin Moutet, este que derrotou por 3 sets a 0.

Quem também segue na competição é o local Frances Tiafoe (82º), que derrotou o húngaro Marton Fucsovics (66º) por 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2. Ele vai enfrentar o russo Daniil Medvedev no estágio seguinte do torneio.

FEMININO - Na chave feminina, Victoria Azarenka (27ª) confirmou o favoritismo e superou a jovem polonesa Iga Swiatek (53ª), de 19 anos, para confirmar vaga nas oitavas. A tenista bielorrussa despachou a adversária por 6/4 e 6/2 em 1h38 de partida.

Bicampeã do Aberto da Austrália e duas vezes finalista do US Open, Azarenka vem de título no Torneio de Cincinatti, na semana passada, sua primeira conquista desde que se tornou mãe, e engatou uma sequência de oito vitórias no circuito. Ela vai duelar contra a tcheca Karolina Muchova (26ª).

Outra que foi mãe recentemente e também avançou é Tsvetana Pironkova. Em seu primeiro torneio desde 2017, a búlgara superou a croata Donna Vekic (24ª) por 6/4 e 6/1. Sua próxima rival será a francesa Alizé Cornet (56ª) que se classificou depois de ver a local Madison Keys (14ª) abandonar no segundo set.

Ex-número 31 do mundo e semifinalista de Wimbledon em 2010, Pironkova está atualmente sem pontos na WTA. Ela solicitou o recurso do ranking protegido para entrar na chave do US Open, já que precisou fazer uma pausa na carreira para se dedicar ao nascimento do filho, em 2018.

A anfitriã Sofia Kenin, número 4 do mundo, avançou depois de superar a tunisiana Ons Jabeur (31ª) por 7/6 e 6/3.