PT terá Felipe Magalhães no pleito para a Prefeitura de Ribeirão Pires

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/09/2020 | 00:28



O PT (Partido dos Trabalhadores) de Ribeirão Pires oficializou na tarde de ontem, durante longa convenção – realizada virtualmente para evitar aglomeração –, o lançamento da candidatura do professor Felipe Magalhães à Prefeitura da estância turística. A advogada Jacque Cipriany (PT), será vice na chapa, O evento marcou também aliança entre PT e Psol, e reuniu nomes como Luiz Marinho, presidente estadual do partido e pré-candidato do PT ao Paço de São Bernardo, além de deputados como Teonilio Barba (estadual), Vicentinho (federal), Márcia Lia (estadual) e Alexandre Padilha (federal), entre outros.

Em discurso emocionado, Magalhães falou sobre transformar a cidade para os que mais necessitam de ajuda e dar dignidade à população. “Os últimos 15 anos foram de retrocesso”, disse. A última vez em que o PT esteve no comando do Paço de Ribeirão Pires foi entre 1997 e 2004, com Maria Inês Soares, e para o candidato, agora é o momento de fortalecer o partido no município.

Magalhães disse que de 2016, quando disputou vaga para vereador e não foi eleito, para os dias de hoje, muita coisa mudou. “Era um outro cenário (para o partido). Hoje vemos maior projeção do PT”, afirmou.

Entre o pleito de quatro anos atrás, quando somou 468 votos, e o atual o candidato disse que voltou a lecionar, o que o fez ter senso mais sensível para os problemas da sociedade.

Entre suas prioridades para a nova campanha citou a busca pela equidade, “igualdade com justiça. Dar condições aos que nunca tiveram. Tenho sentido muito, como morador de Ribeirão Pires, que a gestão pública não tem olhar para a população. Tivemos governos que tomaram decisões e não dialogavam com as pessoas”, afirmou o petista.

Magalhães declarou ainda que seu plano de governo será seu compromisso e não apenas um conjunto de promessas. “A falta de planejamento é a marca das últimas gestões”, disse. Para ele, um dos desafios a partir de agora será enfrentar “campanhas com muito recurso financeiro”.

Sem citar nomes, o prefeiturável afirmou ainda que há ex-prefeitos do município fazendo campanha há quase dois anos e “operando com mentiras”. “Lidar com essas mentiras também será um grande desafio”, afirmou.

Tanto Magalhães quanto Jacque fizeram várias críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O candidato disse que sua chapa trata de uma frente anti-bolsonarista. A candidata a vice aproveitou o espaço para falar que “nesses últimos anos, vivenciamos o discurso do ódio contra movimentos sociais, feministas, negros. Que as pessoas não tenham seus direitos negados por simplesmente serem quem são”, bradou.