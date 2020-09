Construção civil aquece contratações na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



06/09/2020 | 00:12



A retração causada pela pandemia do novo coronavírus atingiu todos os setores da economia. Com o emprego ainda fortemente afetado no comércio, em serviços e na indústria do Grande ABC, a construção civil surge como um dos únicos segmentos a ir na contramão e gerar postos de trabalho. Após sofrerem também no início da quarentena, com o reaquecimento do mercado imobiliário, empresas da região têm contratado profissionais para reforçar seus times.

De acordo com dados mais recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que correspondem aos números do emprego com carteira assinada, em julho a construção foi o setor que ficou com melhor saldo – diferença entre admitidos (1.420) e demitidos (1.187) –, de 233 vagas. Para efeito de comparação, o comércio ficou positivo, com 29 postos, e serviços (-808) e indústria (-355) no negativo.

“A região acompanha proporcionalmente o crescimento de empregos do País, que no setor da construção civil já gerou em torno de 10 mil postos de trabalho desde o início de 2020, elevando a recuperação do emprego dentre os principais setores do Brasil e da região”, afirmou o presidente da Acigabc (Associação das Construtoras, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) e diretor técnico da MBigucci, Milton Bigucci Junior.

Segundo ele, nos três últimos meses ocorreu o reaquecimento do ramo imobiliário, “o que fez com que a geração de empregos aumentasse em todas as áreas do segmento”. “Porém, a mão de obra para a produção dos imóveis foi a que puxou essa fila”, afirmou.

Conforme os dados do Caged, após seis meses gerando mais cortes do que contratações e, assim, ficando no vermelho (tanto que, no ano, o saldo ainda é negativo em 1.076 vagas), em julho essa curva se inverteu, e as contratações passaram a superar as dispensas.

A Construtora Patriani, sediada em São Caetano, teve um aumento de 36% de contratações, após março e abril repletos de incertezas. O percentual representa a contratação de 300 profissionais, número que a incorporadora atinge de empregos terceirizados por obra. São cerca de 120 contratos firmados com fornecedores em cada canteiro.

De acordo com a responsável pelo departamento de RH (Recursos Humanos) da Patriani, Alessandra Alonso, durante todas as etapas da construção cada empreendimento pode gerar mais de 2.000 empregos, entre diretos e indiretos. “O setor da construção civil não parou. Houve uma incerteza no início, mas nós continuamos com as obras”, disse, ao citar que o grande número de pessoas se deve à extensa cadeia da construção. “No início, temos escavação e a concretagem antes de tudo, e conforme as etapas vão aumentando, mais pessoas são envolvidas”, explica.

Com o lançamento de sete edifícios em São Paulo, Sorocaba, Campinas e Atibaia (no Interior) – além de Santo André e São Bernardo –, a expectativa é de crescimento do faturamento da empresa em 45% em relação a 2019 (os números não foram abertos). “Todas as áreas tendem a crescer com o aumento da demanda (leia as histórias de quem conseguiu vagas ao lado). Os lançamentos pedem contratações, e não só para vendas, mas para outras áreas do administrativo e de pessoas para tratarem dessa obra também. A cada lançamento, há a movimentação de uma rede”, disse Alessandra.

A diretora regional do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo), Rosana Carnevalli, afirmou que vem acontecendo um aumento da procura pela compra de apartamentos. “Os juros estão mais baixos, assim como a Selic (de 2% ao ano), então as aplicações financeiras ficam menos atrativas”, afirmou. “As pessoas ficaram mais em casa durante a quarentena e, com a popularização do home office, migram para apartamentos maiores, com um local para trabalhar melhor”, completou.

A MBigucci gera atualmente dentro das construções cerca de 500 empregos diretos. No momento, há 11 obras em andamento, sendo sete construções residenciais, três comerciais (Av.do Estado, em São Paulo; Av. Industrial, em Santo André; e Estrada dos Casa, em São Bernardo), além de um retrofit (modernização).

“Com a pandemia, as vendas despencaram em 85% de uma hora para outra. No decorrer dos meses, a recuperação que o setor esperava que fosse lenta, surpreendentemente foi rápida. E já no fim de julho estávamos com os mesmos patamares de vendas de antes da pandemia. Agora, já contabilizando o mês de agosto, podemos dizer que superamos as vendas do período pré-pandemia em mais de 30%, e acreditamos que este número possa chegar a quase 80% de aumento até o fim de 2020”, assinalou Bigucci Junior.

Na pandemia, trabalhadoras recomeçam na segmento

Procurar emprego em tempos de pandemia é desafiador e demanda dedicação principalmente pelos canais digitais. Quem conseguiu a tão sonhada recolocação garante que a sensação é de conquista.

Moradora do bairro Campestre, em Santo André, a analista de RH (Recursos Humanos) Luane Nogaroto, 31 anos, foi desligada da empresa em que trabalhava há dois anos, no ramo de prestação de serviços, em janeiro deste ano. “Depois de uma pausa, eu comecei a procurar emprego em março. O que eu não contava é que ia acontecer tudo isso”, disse, se referindo à pandemia. A partir daí, foram diversos processos seletivos com entrevistas por vídeo. “Mas, realmente, não estava fácil. Eu não tinha devolutiva e algumas empresas congelaram as vagas no meio do processo.”

Após receber a última parcela do seguro-desemprego, Luane recebeu a resposta positiva da Patriani e começou a trabalhar em 17 de agosto. “É uma sensação de alívio e de conquista. Estou muito grata. Vejo o quanto a Patriani está em ascensão e tenho muito orgulho de fazer parte desse time.”



Tatiane Dias Santana, 35, já trabalhava na contabilidade do setor da construção civil por mais de dez anos. No ano passado, ela saiu do emprego anterior em uma restruturação. “Foi um período difícil, e quando começou a pandemia fiquei muito insegura, porque a gente não sabia como ia funcionar”, disse a moradora da Penha, em São Paulo, ao afirmar que tem gostado de trabalhar na região. “Eu pego menos trânsito e tenho mais qualidade de vida”, continuou.

Como a Patriani pretende realizar mais contratações, interessados podem anexar o currículo na aba Trabalhe Conosco no site da empresa (https://www.construtorapatriani.com.br). <TL>