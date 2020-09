Jô marca nos acréscimos e dá empate ao Corinthians com o Botafogo

05/09/2020 | 21:11



Corinthians e Botafogo empataram por 2 a 2 no primeiro jogo do estádio em Itaquera batizado de Neo Química Arena. A partida contou com pênalti polêmico, falha de Cássio, primeiro gol de Kalou e Jô salvador aos 47 do segundo tempo. O resultado fez as equipes permanecerem mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4 do Brasileirão. O Corinthians não consegue embalar uma boa sequência no campeonato, enquanto o Botafogo chegou a quatro jogos sem vitória, com três empates e uma derrota.

O jogo deste sábado começou aberto e o Corinthians não demorou para abrir o placar. Após pênalti polêmico sofrido por Gustavo Mosquito, que se enroscou com Benevenuto, Fagner foi para cobrança e marcou seu primeiro gol na temporada. O Botafogo não se abalou e buscou o empate dez minutos depois, quando Bruno Nazário cobrou falta e contou com a falha de Cássio.

O Corinthians voltou a ter dificuldades na criação das jogadas. O técnico Tiago Nunes não teve à disposição Luan, que sentiu um desconforto muscular na coxa direita. Com Araos, Ramiro e Gustavo Mosquito atrás de Jô, a equipe ficou encaixotada na marcação do Botafogo, que tinha sempre mais jogadores no meio-campo. O time carioca, inclusive, era até mais perigoso nas vezes que chegava com velocidade ao ataque.

Para o segundo tempo, Tiago Nunes apostou na entrada de Otero no lugar de Cantillo, deixando a equipe mais ofensiva. O cenário, porém, continuou igual: o Corinthians não encontrava alternativas e era previsível, enquanto o Botafogo assustava sempre com jogadas rápidas e verticais.

A partir da entrada de Mateus Vital, o Corinthians passou a se movimentar e, consequentemente, criar mais. Jô chegou a acertar a trave após ganhar disputa dentro da área. Otero também levou perigo em cobrança de muito longe. Léo Natel entrou depois para dar novo gás ao ataque. Do lado do Botafogo, Rhuan entrou e foi decisivo. Ele fez boa jogada pela esquerda, tocou para o meio e Kalou, desequilibrado, marcou seu primeiro gol pelo Botafogo.

O Corinthians até reagiu rapidamente e balançou a rede com Otero, mas o árbitro Rafael Traci olhou o lance no vídeo e marcou corretamente falta de Jô em Benevenuto no meio da área. Já nos acréscimos, aos 47, Léo Natel cruzou rasteiro e Jô apareceu para empatar.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 x 2 BOTAFOGO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Araos (Mateus Vital); Ramiro (Boselli), Gustavo Mosquito (Léo Natel) e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Kevin, Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Rafael Forster, Caio Alexandre (David Sousa) e Honda; Bruno Nazário (Rhuan), Kalou e Matheus Babi (Matheus Nascimento). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Fagner, aos 11, e Bruno Nazário, aos 21 minutos do primeiro tempo. Kalou, aos 29, e Jô, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cantillo, Araos, Mateus Vital; Benevenuto.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).