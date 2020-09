Homem morre afogado no Riacho Grande

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 20:37



Um homem de 47 anos morreu por afogamento na tarde deste sábado, enquanto nadava na Represa Billings, no Riacho Grande, em São Bernardo. A vítima estava acompanhada dos filhos e sobrinhos e se afogou após resgatar um dos integrantes da família, que havia caído na água.

A prefeitura de São Bernardo iniciou hoje operação conjunta entre GCM (Guarda Civil Municipal) e Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, para impedir aglomerações de banhistas na Prainha do Riacho Grande.

O afogamento, no entanto, ocorreu em ponto fora do perímetro da operação da GCM, uma vez que o local não é de utilização para banho, como a Prainha. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local constatou o óbito. O caso foi encaminhado para o 3º DP de São Bernardo.

Para evitar aglomeração e evitar o aumento do número de casos da Covid-19, foram colocados cavaletes ao longo da praia, impedindo a entrada de banhistas. O único acesso permitido era aos restaurantes flutuantes. Os quiosques do local também estão liberados, com limite de duas mesas e quatro cadeiras por local. Aação segue até segunda-feira (7).

E quem foi até o local para aproveitar o sábado de Sol e esperou ver aglomeração de pessoas como foi observado em fins de semana recentes, encontrou espaço vazio. A ajudante geral de Santo André Aletania Silva dos Santos, 38, foi ao Riacho. Estava com as filhas Sofia, 9, Lorena, 5 e Alice, 3. A ideia era que as meninas ao menos molhassem os pés na água, mas não foi possível. “Tinha fiscais e eles explicaram que não podia. Fique mais chateada pelas crianças, mas mesmo assim conseguimos nos distrair um pouco”, disse.

O paulistano Carlos Cesar, 49, também foi ao Riacho. Pensou que fosse aproveitar a praia junto dos filhos, Marlon, 18, e Daniele, 16, mas não foi possível. “Comi uma porção de camarão. Quando tudo estiver liberado eu volto”, afirmou.



PARQUES

Nos parques da região a movimentação foi tranqüila e sem problemas. Em Santo, locais como Ipiranguinha, Regional da Criança – Palhaço Estremilique e Pignatari não registraram muitas visitas. Segundo a prefeitura andreense, no Parque Central e no Celso Daniel houve movimento maior nas áreas verdes, sem comprometer as medidas de distanciamento recomendadas.

Em São Bernardo a prefeitura registrou cerca de 4.800 visitantes pelos parques da cidade. O acesso aos equipamentos está sendo limitado a 40% da capacidade.

Em Ribeirão Pires, passaram pelo Parque Oriental e Parque Pérola da Serra cerca de 1.100 pessoas durante todo o dia (das 8h às 16h). Segundo a Paço, o público respeitou as orientações dos monitores da Prefeitura e utilizou máscara, além de manter o distanciamento social.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), de sexta-feira até o fim desta tarde, cerca de 148,1 mil veículos desceram a serra no sentido Litoral.