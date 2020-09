Inglaterra joga mal, mas obtém vitória sobre a Islândia com gol de pênalti no fim

05/09/2020 | 16:56



A Inglaterra jogou mal, mas conseguiu vencer a Islândia, neste sábado, em Reykjavík, por 1 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo 2 da Série A da Liga das Nações. Com o resultado, os ingleses dividem a liderança da chave com os belgas, que na sexta-feira derrotaram os dinamarqueses pelo mesmo placar.

A partida só foi emocionante nos cinco minutos finais. Até então, o jogo foi monótono, com a Inglaterra mais presente no ataque, mas sem a mínima inspiração, enquanto a Islândia viveu apenas de poucos lances iniciados em bolas paradas.

Sem a presença do VAR, o artilheiro Harry Kane teve um gol mal anulado pelo juiz, aos seis minutos de jogo. Este foi o lance mais importante de toda a partida até o final. Aos 25 minutos, a situação dos ingleses ficou mais complicada quando o lateral-direito Walker foi expulso, após cometer falta violenta.

A disputa se arrastava para um empate sem gols, quando Sterling aproveitou um escanteio cobrado na direita e finalizou. A bola bateu no braço de Sverrir Ingi Ingason. Pênalti e cartão vermelho para o zagueiro islandês.

Sterling cobrou no meio do gol e abriu o placar para a Inglaterra, aos 46 minutos. Quando tudo parecia encerrado, a Islândia deu um chutão para frente na saída de bola e Gudmundsson foi derrubado por Joe Gomez. Pênalti e cartão vermelho para o zagueiro inglês, mas Bjarnason tentou mandar a bola no ângulo esquerdo de Pickford e mandou para fora.

OUTROS JOGOS - Na Série C, Grupo 1, Luxemburgo e Montenegro estrearam com vitória, ao vencerem Azerbaijão e Chipre, respectivamente por 2 a 1 e 1 a 0, ambos fora de casa.

No Grupo 2, a Macedônia do Norte recebeu a Armênia e venceu por 2 a 1, enquanto a Geórgia foi até a Estônia e marcou 1 a 0.

Na Série D, em jogo isolado da rodada, Gibraltar derrotou San Marino por 1 a 0. A chave conta também com Liechtenstein.