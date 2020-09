Ana Paula Siebert encanta web ao postar foto de look combinando com Vicky

05/09/2020 | 16:11



Neste sábado, dia 5, Ana Paula Siebert encantou a todos os seguidores do Instagram ao postar uma nova foto com a filha, Vicky, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus. No clique, tirado em frente a uma piscina, mãe e filha estão usando looks combinando: a pequena de três meses de idade posa com um vestido com estampa idêntica à saia da mãe, e tem na cabeça um lacinho roxo, enquanto Ana Paula usa um chapéu do mesmo tom.

Na legenda, a esposa de Justus se derreteu pela filha com uma mensagem super maternal:

Meu colo será para sempre seu.

Os internautas, é claro, não resistiram à fofura de Vicky e ao carinho de Ana, enchendo as duas de elogios:

Não tem colo melhor que o de mãe, comentou um seguidor.

Duas bonecas de porcelana, elogiou outro.

Não sei como você aguenta, desabafou um terceiro.

Vicky e seus looks lindos, uma fã se encantou.