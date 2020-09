Príncipe William faz homenagem aos profissionais da saúde em evento online: - Sua coragem é algo de que este país se orgulha com razão

05/09/2020 | 16:10



Na última sexta-feira, dia 4, o príncipe William participou de um evento online de Ação de Graças organizado pela instituição de caridade National Emergency Services Memorial para homenagear 999 profissionais dos serviços de emergência britânicos por sua atuação na luta contra o novo coronavírus.

Durante o evento, o duque de Cambridge fez um discurso para saudar os heróis da saúde por seu trabalho incansável e seus incríveis esforços na pandemia. William enfatizou ainda o grande orgulho que a comunidade representa para o Reino Unido, e agradeceu repetidamente a maneira como ajudaram a salvar outras pessoas durante a crise da Covid-19.

- Em um momento ou outro, todos e cada um de nós se beneficiará do cuidado e da proteção fornecidos por nossos serviços de emergência. Sua coragem e dedicação ao trabalho é algo de que este país se orgulha com razão. Este ano, mais do que nunca, fomos lembrados repetidamente pelos sacrifícios feitos por todos aqueles na comunidade de emergência enquanto trabalhavam incansavelmente para nos proteger contra a Covid-19 e manter o país funcionando nas circunstâncias mais desafiadoras. Em nome da minha família, quero agradecer a todos vocês, seu trabalho árduo, sua determinação e sua coragem, que são uma grande fonte de orgulho para o nosso país. Seremos eternamente gratos pelo que vocês fazem, discursou ele.

O duque aproveitou a ocasião para relembrar o período em que atuou como piloto do serviço de ambulância aérea da Ânglia Oriental, região leste da Inglaterra, entre 2014 e 2017, e falou sobre o aprendizado que teve com os profissionais de saúde na época:

- Tendo tido o privilégio de trabalhar ao lado das equipes de resposta à emergências, sempre fiquei impressionado com sua notável atitude positiva mesmo diante das maiores tragédias. Eles mostram o que nosso país tem a oferecer de melhor, e isso nunca foi mais evidente do que em momentos como este.

Por fim, William lamentou sobre os profissionais que perderam suas vidas no combate ao vírus, além de mencionar os impactos psicológicos da situação naqueles que atuaram na linha de frente da contenção da doença. Ele também falou sobre a importância de a sociedade apoiar essa comunidade:

- Tragicamente, alguns pagarão o preço final como resultado de seus esforços no cumprimento do dever, enquanto outros experimentam efeitos duradouros em sua saúde física ou bem-estar mental. Todos nós temos a responsabilidade de fazer o que pudermos para apoiar essa comunidade e para lembrar seus esforços para nos manter seguros. Bem como os muitos sacrifícios feitos por eles e suas famílias, é por isso que o serviço de hoje é tão importante.

Essa foi a primeira aparição oficial do príncipe William desde que seu irmão e sua cunhada, o príncipe Harry e Meghan Markle, anunciaram um acordo que pode valer mais de 795 milhões de reais com a Netflix, para produzir conteúdo impactante.