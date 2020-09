Marcos Oliveira, o Beiçola, tem suspeita de infarto confirmada e é submetido a um cateterismo, afirma jornal

05/09/2020 | 15:11



Marcos Oliveira, responsável por dar vida ao personagem Beiçola em A Grande Família, foi internado na Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira, dia 3. O ator procurou a assistência médica após sentir dor no peito e nos braços, sendo medicado e submetido a exames.

Com a suspeita de infarto agudo no miocárdio confirmada, Marcos precisou ser transferido para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, na última sexta-feira, dia 4, para realizar um cateterismo.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que o artista recebeu alta hospitalar neste sábado, dia 5.

Marcos interpretou Beiçola durante 13 anos, entre 2001 e 2014, participando depois de apenas duas novelas da TV Globo: Liberdade, Liberdade e Deus Salve o Rei.