Correção: Heat abre 3 a 0 e fica perto de eliminar Bucks; Rockets vencem Lakers

05/09/2020 | 14:45



Dois jogos movimentaram a noite desta sexta-feira na NBA, a principal liga de basquete do mundo. O Miami Heat venceu o Milwaukee Bucks por 115 a 100 e abriu 3 a 0 na semifinal da Conferência Leste. Já na abertura da semifinal da Conferência Oeste, o Houston Rockets contou com show de James Harden para bater o Los Angeles Lakers por 112 a 97 e sair na frente.

O Miami Heat venceu novamente com grande atuação de Jimmy Butler, repetindo o protagonismo do jogo 1. O ala marcou 30 pontos, sendo 15 no último quarto. Ainda somou sete rebotes, seis assistências e uma roubada de bola. Ele teve a ajuda de Jae Crowder (17 pontos e cinco assistências) e Bam Adebayo (20 pontos, 16 rebotes e dois tocos), que foram essenciais para o triunfo da equipe da Flórida.

Giannis Antetokounmpo, por outro lado, não conseguiu comandar os Bucks, que fizeram a melhor campanha da temporada regular. O astro grego, atual MVP, não conseguiu se destacar no garrafão, e falhou em todas as tentativas de arremessos de três pontos.

Para piorar a sua noite infeliz, o ala-pivô sofreu uma torção no tornozelo no primeiro tempo e jogou no sacrifício. Ainda assim, ele conseguiu anotar um "double-double" de 21 pontos e 16 rebotes e também contribuiu com nove assistências.

Khris Middleton e Brook Lopez foram os melhores do time de Milwaukee. O primeiro fez 18 pontos e deu sete assistências, enquanto o segundo deixou a quadra com 22 pontos e seis rebotes. Nenhum dos dois, no entanto, conseguiu salvar a equipe de um último quarto muito ruim, determinante para o revés.

O quarto jogo da série da semifinal da Conferência Leste será neste domingo, às 16h30 (de Brasília). Nunca na história dos playoffs um time conseguiu virar uma série depois de estar perdendo por 3 a 0.

SHOW DE HARDEN - No jogo entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, quem brilhou foi James Harden, cestinha da partida. O "Barba" somou 36 pontos, dois rebotes, cinco assistências e duas roubadas de bola. O segundo duelo da série será no domingo, às 21h30 (de Brasília).

A franquia do Texas se manteve fiel ao seu estilo de defesa sólida e jogo pautado nas bolas de três e teve resultado. Tudo deu certo, muito porque Harden estava em noite inspirada mais uma vez. Ele acertou 60% dos arremessos e contou com a ajuda essencial da dupla Russell Westbrook (24 pontos, nove rebotes e seis assistências), e Eric Gordon, que anotou 23 pontos.

No total, os Rockets conseguiram 14 bolas de três e tiveram 35,9% de aproveitamento. A equipe do Texas também chamou a atenção pela leitura inteligente de jogo e pela defesa forte, parando um dos grandes ataques da NBA e conseguindo frear o ímpeto ofensivo de LeBron James e Anthony Davis no último quarto.

A dupla foi protagonista dos Lakers novamente. O veterano saiu de quadra com 20 pontos, oito rebotes, sete assistências e 2 belos tocos. Davis foi ainda melhor, com um "double-double" de 25 pontos e 14 rebotes, além de três roubadas e três tocos. No entanto, os dois não conseguiram se sobressair no quarto final,