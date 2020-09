Tatá Werneck aparece para gravar Lady Night com capacete de proteção para o coronavírus

05/09/2020 | 14:10



Tatá Werneck não contraiu o novo coronavírus, e nem pretende fazer isso. Com uma bebê de apenas dez meses em casa, a apresentadora já chegou a dizer que estava bem neurótica com a pandemia, mas não teve jeito, desde o dia 21 de agosto, seu programa no Multishow voltou a ser gravado.

Neste sábado, dia 5, a companheira de Rafael Vitti ironizou o retorno ao postar uma foto em seu Instagram na qual aparecia no cenário do talk show vestindo um capacete enorme com um painel de acrílico.

Claro. Volto a gravar sim, brincou ela na legenda da publicação.

Conforme a coluna de Patrícia Kogut divulgou, a humorista recebeu Ana Furtado como primeira convidada no estúdio. Além disso, Alexandre Nero, Fabio Assunção, Babu Santana, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Luciano Huck e Xuxa Meneghel são nomes confirmados para esta temporada.

A atração passará a ser exibida em outubro com diversas adaptações à pandemia, como uma plateia virtual, distanciamento entre os convidados e a equipe, dentre outras mudanças.