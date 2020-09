Tráfego no Sistema Anhangüera-Bandeirantes cresce 7,3%, informa CCR

05/09/2020 | 11:17



O tráfego de veículos comerciais no Sistema Anhanguera - Bandeirantes, operado pela Concessionária Autoban, aumentou 7,3% no período entre 28 de agosto e 3 de setembro de 2020, em comparação com igual período do ano passado, informou a CCR em comunicado ao mercado. Já o tráfego de veículos de passeio apresenta queda de 17,67% na mesma base de comparação.

No acumulado do ano até 3 de setembro, o tráfego de veículos comerciais cresce 3,5%, enquanto o tráfego de veículos de passeio apresenta queda de 28%, na comparação com igual período do ano passado. No total, o tráfego de veículos pelo Sistema Anhanguera - Bandeirantes mostra queda de 11,7% em 2020 até 3 de setembro, ante o mesmo período de 2019, de acordo com as informações da concessionária AutoBan.