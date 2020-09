05/09/2020 | 11:10



Marina Ruy Barbosa deixou muita gente de queixo caído com um post feito na última sexta-feira, dia 4, em seu perfil oficial do Instagram. A atriz compartilhou algumas fotos que fez para a marca Valisere Lingerie e encantou os internautas ao exibir o corpão no meio do deserto!

Um pontinho no meio do deserto, brincou a atriz.

Nos comentários, Marina recebeu muitos elogios - e também uma crítica de uma seguidora.

Só não sabe escolher a foto para a capa, né, disparou a usuária.

A artista, então, respondeu:

kkkkk, já tem muito eu eu eu eu eu no feed! Um respiro azul vai bem... não?