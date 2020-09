Bottas lidera 3º treino livre na Itália à frente da McLaren; Hamilton é só o 5º

05/09/2020 | 08:19



O finlandês Valtteri Bottas voltou a se destacar em Monza e foi o mais rápido no terceiro e último treino livre para o GP da Itália da Fórmula 1. O piloto da Mercedes marcou 1min20s089 na sua melhor volta, e superou em 0s229 o espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, que surpreendeu ao chegar na segunda colocação.

A McLaren foi muito bem na pista e colocou seu outro carro em terceiro, o jovem britânico Lando Norris, que cravou 1min20s412. Ele também havia sido o terceiro mais rápido na segunda sessão de treinos livres na sexta-feira.

Quem também teve boa performance no terceiro treino foi o australiano Daniel Ricciardo. O piloto da Renault foi apenas 0s007 mais lento que Norris e fechou em quarto. Ele, porém, enfrentou problemas hidráulicos em seu carro e provocou a única bandeira vermelha da sessão.

Lewis Hamilton, desta vez, apareceu apenas na quinta colocação. O hexacampeão mundial e líder desta temporada não conseguiu brigar pelo primeiro lugar depois de ter sido atrapalhado antes da abertura da sua última volta.

O inglês foi seguido pelo holandês Max Verstappen, vice-líder da temporada, que teve boa performance com os pneus médios na primeira parte da sessão. O seu companheiro de Red Bull, Alexander Albon, apareceu na sequência, em sétimo, à frente da Renault do francês Esteban Ocon.

As Racing Point de Lance Stroll e Sergio Pérez completaram o grupo dos dez primeiros colocados, com o canadense à frente do mexicano. A Ferrari continua sua sina de maus resultados. O monegasco Charles Leclerc foi o melhor da escuderia, em 11º, enquanto o alemão Sebastian Vettel foi só o 15º.

Após o terceiro treino livre, os pilotos voltam à pista para a sessão de classificação, que começará às 10 horas. A largada para o GP da Itália será às 10h10 do domingo.