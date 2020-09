Quatro partidos fazem convenções em São Paulo

05/09/2020 | 07:10



Quatro partidos farão suas convenções hoje para decidir quem será candidato nas eleições municipais de São Paulo. Na reunião do PV, os delegados da legenda vão debater se indicam Eduardo Jorge como candidato à Prefeitura ou se anunciam apoio à reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB).

"Fomos conversar com o PSD, que é mais centro-direita, e com o PSB, que é mais centro-esquerda. Mas não deu certo. Queremos contribuir para um campo que não repita (o cenário de 2018)", disse Jorge. Segundo ele, Covas representa o "centro". "Estamos discutindo com o Bruno se há receptividade para nossas teses", afirmou.

O PSOL vai oficializar a candidatura da chapa Guilherme Boulos e Luiza Erundina à Prefeitura com um ato presencial em uma comunidade do Campo Limpo, na zona sul da capital. Segundo Boulos, a escolha tem o objetivo de reforçar a necessidade de priorizar a periferia da cidade. "Uma campanha se faz também com símbolos. O que pretendemos fazer é uma inversão de prioridades", disse Boulos.

O PCdoB deve confirmar, na convenção, Orlando Silva, enquanto o Novo deve anunciar a candidatura de Filipe Sabará.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.