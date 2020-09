Supermercado abre terceira unidade em Santo André

Da Redação



05/09/2020 | 00:05



A rede de supermercados Nagumo inaugurou ontem sua terceira unidade em Santo André, no bairro Camilópolis. A empresa realizou investimento de cerca de R$ 50 milhões e gerou aproximadamente 300 empregos diretos.

A nova loja foi instalada no antigo prédio da concessionária de veículos Utivesa. Ao todo, a rede Nagumo possui 51 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo três no Grande ABC, todas em Santo André (as outras duas estão na Vila Alzira e Vila Luzita).

De acordo com o sócio-diretor da Nagumo, Thiago Nagumo, foi perceptível o avanço da cidade na facilitação para a abertura de novas empresas. “Estamos aqui desde 2001 e posso falar que houve uma grande desburocratização na cidade. O processo está menos moroso. Estamos com expectativa muito boa nesta loja e provavelmente não vamos parar por aqui, planejamos inaugurar mais unidades na cidade, e muito disso se deve pelo incentivo que a Prefeitura dá para o empresariado da região”, afirmou o empresário.

Segundo o secretário de desenvolvimento e geração de emprego, Evandro Banzato, a inauguração durante o processo de migração do isolamento físico para o de distanciamento é motivo de celebração por sinalizar a retomada da atividade econômica no município.

“É com muita alegria que comemoramos mais um investimento na cidade, mesmo durante esse período complicado que o mundo vive. Recentemente, a NotreDame Intermédica foi inaugurada na cidade (onde havia o tradicional supermercado Baleia e, posteriormente, o Extra Hipermercado, na Av. Perimetral) e a Havan anunciou sua instalação (aguardada para ocorrer até o fim do ano onde funcionava a Balas Juquinha, na Av. dos Estados). Agora, temos orgulho do aporte de investimentos deste importante player de supermercados, trazendo aquilo que mais lutamos no nosso dia a dia, que é a atração de emprego e renda”, contou o secretário.

Com a digitalização integral dos serviços oferecidos pelo DCUrb (Departamento de Controle Urbano), Banzato disse que a desburocratização tem sido uma das prioridades. No último mês, a Prefeitura atingiu a marca de 1.000 alvarás digitais aprovados.

TURISMO INDUSTRIAL

O Paço selou ontem parceria de turismo industrial com a MMP (Materiais Pedagógicos), empresa do ramo educacional localizada no bairro Casa Branca, que também passará, a partir de outubro, a receber visitas guiadas.

A empresa realiza trabalho de ensino de matemática com materiais avançados de tecnologia, proporcionando, de acordo com Banzato, desenvolvimento dos alunos de maneira superior ao aprendizado comum nas escolas. Alguns dos produtos passam por blocos lógicos, frações circulares, prancha trigonométrica, laboratórios, entre muitos outros.

A parceria de turismo industrial vai permitir com que alunos, professores e demais profissionais da área da educação tenham contato com o material. A empresa, que tem clientes em diferentes Estados e também participa de trabalhos internacionais, assinou ainda outra parceria, desta vez com o Parque Tecnológico de Santo André, e também auxiliará no desenvolvimento de novos projetos.

“Celebramos mais uma empresa conveniada neste programa. A MMP traz ampla competência e terá expertise para compartilhar com os que participarem das visitas. Além disso, sempre foi parceira da administração, participando e se destacando como no prêmio Excelência em Gestão e na Missão Colômbia”, disse o secretário.