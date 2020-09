Procon pode multar Volks em R$ 10 milhões por modelo a PCDs

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 00:04



O Procon-SP afirmou que vai notificar a Volkswagen por estabelecer prazo excessivo para entrega ou indisponibilidade de modelo específico para PCDs (Pessoas Com Deficiência) do T-Cross Sense 2021 em sua configuração básica, que custa R$ 69.990. A suspeita do órgão é de prática abusiva de sonegação de produto, o que, se comprovado, pode levar à multa de R$ 10 milhões.

Reportagem do UOL Carros noticiou que, com base no relato de concessionárias consultadas, o cliente que encomendar o SUV compacto sem acessórios precisa aguardar até 210 dias pela entrega, mas se o veículo vier com kit multimídia, o prazo recua para 90 dias, uma diferença de quatro meses.

Na linha 2021, o T-Cross PCD deixou de trazer de série rodas de liga leve de 16 polegadas e a multimídia com tela tátil de 6,5 polegadas para manter o preço abaixo de R$ 70 mil e prosseguir com a habilitação para venda com a isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) prevista para pessoas com deficiência. Os equipamentos passaram a ser oferecidos como acessórios, mediante a um custo extra.

O diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, afirmou que a empresa não pode liberar o modelo com menos opcionais em período maior. “Não chega a ser uma venda casada, mas é prática abusiva.”

Questionada, a Volkswagen afirmou que o modelo oferece uma lista de equipamentos de série completa e que ganha regulagem de altura dos faróis dianteiros. “A linha 2021 do T-Cross Sense está disponível para pré-reserva por R$ 69.990, dentro da faixa de isenção completa para o público PCD. Uma lista de acessórios adicionais pode ser ofertada pelas concessionárias no momento da venda, para que o cliente tenha a livre opção de adquirir um veículo ainda mais equipado, em seus aspectos estéticos, funcionais e tecnológicos, o que é uma demanda relevante para o segmento PCD”, informou.

De acordo com a Volks, a alta demanda do T-Cross Sense 2021 pode impactar em prazos de entrega superiores a 90 dias, após a formalização da compra na concessionária.