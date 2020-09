Lateral Pará usa experiência para ajudar colegas visando decisões

Dérek Bittencourt

04/09/2020 | 23:59



O lateral-esquerdo Pará, 32 anos, é um daqueles jogadores que está acostumado com decisões. Foram muitas, com as diversas camisas que já vestiu na carreira, situação que o torna um dos mais experientes jogadores do elenco do São Bernardo FC. E, por conta disso, o jogador se dá ao direito de assumir um papel de líder e ajudar os colegas a se prepararem para esta fase de quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Segunda-feira, às 15h, o Tigre faz o duelo de ida desta etapa do torneio em visita ao Juventus.

“A gente tenta ajudar o grupo. Orienta que ninguém baixe a cabeça, porque no futebol um dia você vai estar inspirado, bem, em outro nem tanto assim, mas em dois, três dias é possível dar a volta por cima”, afirmou Pará, um dos homens de confiança do técnico Marcelo Veiga.

E apesar dessas experiências anteriores, o lateral admite: ainda sente um nervosismo pré-decisão. “Sempre vai ter. Quando não houver mais o frio na barriga, melhor largar, não entrar em campo nem pedir camisa para jogar”, afirmou. “Já tive algumas decisões e é bom estar acostumado a elas. Tem de ter foco total, estar ligado, atento, porque em decisão não pode dar mole, é tudo definido no detalhe. E é o que o professor Marcelo Veiga está tentando passar para a gente nesses dias, em alerta com o que o adversário faz na casa dele”, explicou.