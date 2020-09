São Caetano vence Monte Azul com belo gol de Anderson Rosa

Dérek Bittencourt

04/09/2020 | 23:59



O São Caetano saiu na frente do Monte Azul no confronto pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à tarde, sob forte calor de 35ºC no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, a equipe do Grande ABC venceu por 1 a 0, um golaço do meia Anderson Rosa, aos 30 minutos do segundo tempo. Assim, o Azulão ficou em vantagem para a partida de volta, na semana que vem, dia 11, no Anacleto Campanella, que define quem avança para as semifinais.

O técnico Alexandre Gallo manteve duas alterações realizadas para a partida contra o Grêmio Osasco para o confronto de ontem, casos do zagueiro Gustavo, que jogou ao lado do capitão Sandoval (de volta à equipe após cumprir suspensão) e o atacante Ronaldo, deixando a velocidade do jovem Marcus Vinicius como opção para a segunda etapa.

A alta temperatura e o sol forte deixaram o duelo moroso na primeira etapa, que teve apenas uma boa chance para cada lado. Aos 30 minutos, o lateral-direito Alex Reinaldo – destaque do time após o retorno da competição, tendo participado de seis dos nove gols – arriscou cobrança de falta da intermediária e obrigou grande defesa de Caio; a bola ainda tocou o travessão antes de sair por sobre o gol. Pouco antes do intervalo, Queven respondeu pelo Monte Azul também em chute de longe que assustou Luiz Daniel.

Na segunda etapa, aos poucos os técnicos foram mexendo nas equipes. E as alterações promovidas por Luciano Dias e Alexandre Gallo surtiram efeito. Aos 16, o time da casa realizou boa trama ofensiva até encontrar Gustavo Ota entrando pela esquerda; o ex-jogador do EC São Bernardo cruzou rasteiro e Leandro Love desviou, obrigando Luiz Daniel a realizar primordial defesa. Do outro lado, o São Caetano foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar em jogada originária de bola parada. Aos 30, após cobrança de escanteio de Alex Reinaldo, Sandoval furou e Anderson Rosa apareceu na entrada da área para emendar de primeira e mandar no canto do goleiro: 1 a 0.

O São Caetano se animou com o gol e ainda teve mais duas chances de aumentar a vantagem para a partida de volta. Marcus Vinicius, porém, cara a cara com o goleiro Caio, não pegou bem na bola e facilitou para defesa do goleiro adversário. Pouco depois, Anderson Rosa tentou acertar o ângulo, mas ficou no quase e o placar ficou inalterado.

Gallo justifica primeiro tempo ruim do time

O técnico Alexandre Gallo admitiu que as condições em Monte Azul Paulista foram determinantes para um primeiro tempo ruim do São Caetano. O forte calor e as más condições do gramado do Estádio Otacília Patrício Arroyo minaram o estilo de jogo da equipe do Grande ABC, que só conseguiu desempenhar melhor futebol na segunda etapa, quando a temperatura amenizou.

“Jogo muito duro. Eram condições que não estávamos acostumados: calor insuportável e gramado que dificultou nosso estilo de jogo, que é de troca de passes, inversão, jogar atacando, então não conseguimos fazer primeiro tempo nem razoável, foi bem abaixo, um dos nossos piores por conta dessas condições. Mas no segundo tempo não estava tão quente, pudemos produzir mais. Chegamos ao gol, poderíamos ter feito mais um ou dois. Equipe está de parabéns e é vitória que a gente tem de comemorar”, exaltou o comandante do Azulão.

Gallo previu duelo diferente para a volta, sexta-feira, no Anacleto Campanella. “Deveremos ter 90 minutos melhores, no nosso campo, nosso gramado, mas respeitando o Monte Azul, porque o futebol é apaixonante por ser imprevisível. Com os pés no chão, vamos tentar fazer bom trabalho para conquistar outra vitória.”

Autor do gol, o meia Anderson Rosa exaltou este primeiro passo dado pelo time rumo às semifinais. “A gente veio com o intuito de fazer grande jogo. Sair com a vantagem mínima foi muito importante para a gente decidir a classificação em São Caetano”, afirmou.