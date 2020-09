Psol banca chapa coletiva em São Bernardo

Raphael Rocha

05/09/2020 | 00:01



A despeito de cisão interna, o Psol reiterou a candidatura majoritária coletiva para a eleição à Prefeitura de São Bernardo neste ano. Ontem, em reunião partidária, ficou acertado que a professora Maria de Lourdes de Souza será a pré-candidata a prefeita, com a professora Sônia Maria de Almeida, conhecida como Soninha, como vice.

A legenda sustenta que ambas serão figuras que aparecerão nas urnas “para fins de registro cartorial”, mas que a pré-campanha do Psol será conduzida por cinco militantes. Três estão fechados: além de Lourdes e Soninha, o ex-vereador Aldo Santos estará no bloco. Os outros dois nomes serão revelados hoje, em reunião às 11h. A convenção, por sua vez, está marcada para as 16h.

O Diário apurou que cinco correntes internas não endossaram a composição da chapa majoritária coletiva porque Lourdes e Soninha são próximas de Aldo. Na visão dessas alas, o quesito proporcionalidade não foi cumprido e, assim, acertaram que não indicarão nomes para a campanha ao Paço.

Ao Diário, Aldo reconheceu que a reunião de ontem serviu para que os lados pudessem externar questionamentos com relação à montagem da chapa. “Foi objeto de compreensão que pode ter acontecido excesso para um lado ou outro. Mas foi reafirmado pelo conjunto das correntes presentes que é um avanço ter a chapa coletiva, uma nova modalidade importante. Ponderou-se neste sentido que o partido deve marchar para superar dificuldades, corrigir eventuais rumos.”

A chapa majoritária coletiva é inspirada no êxito da Bancada Ativista, grupo de nove pessoas que concorreu a uma das vagas na Assembleia Legislativa. A figura que representou o bloco foi Mônica Seixas.