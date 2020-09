Estamos no bairro Nova Petrópolis

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 00:01



A resposta está no título: bairro Nova Petrópolis, exatamente na Avenida Wallace Simonsen, ainda de terra, no cruzamento com a Rua Princesa Antonia.

Um pouco mais à frente, informa o professor Antonio Cecatto, que coloriu a foto, fica a Chácara Silvestre, onde a família do líder autonomista Wallace Simonsen mantinha sua casa de campo, hoje pertencente à Prefeitura.

IV

Olaria dos Irmãos Venturini. Situava-se na linha Galvão Bueno, no bairro Batistini. Nela trabalhou, em 1958, Paulo Morando, pai do prefeito Orlando Morando.

O tijolo que ilustra Memória hoje pertence à coleção do casal Vicente e Elexina D’Angelo, medindo 23 x 10,0 x 5,5 cm.

Um show no Cine Odeon há 67 anos

Texto: Milton Parron

No dia 6 de setembro de 1953 a Rádio Bandeirantes – que só operava na frequência AM e, portanto, tinha um alcance muito reduzido – ampliou a voz ao inaugurar as suas duas primeiras estações de ondas curtas.

Foi um acontecimento tão importante que para torná-lo inesquecível seo João Saad, dono da emissora, resolveu promover um grande show em uma das duas salas do Cine Odeon, que ficava na Rua da Consolação, esquina com a Ipiranga.

Aquele espetáculo, com a presença de mais de 2.000 pessoas, será rememorado na primeira parte do programa Memória deste fim de semana.

O restante do programa será ocupado com a reprise de outro programa, o Acontece, que foi ao ar 50 anos mais tarde, na noite de domingo, 5 de setembro de 2004.

O show naquela data ficou por conta dos inigualáveis Demônios da Garoa.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Rádio Bandeirantes no ar. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (ou logo após o futebol), com reprise amanhã, domingo, às 5h. Na Internet: www.radiobandeirantes.com.br.

Diário há meio século

Sábado, 5 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1327

Manchete – Eleições no Chile: Salvador Allende está na frente.

São Bernardo – Prosseguiam as obras de construção do viaduto que ligaria a Praça Samuel Sabatini à Avenida Lucas Nogueira Garcêz. Uma imensa foto é publicada na primeira página.

Nota – Trata-se do atual Viaduto José Fernando Medina Braga.

São Caetano – Iniciada a ligação das avenidas Guido Aliberti com a Presidente Wilson.

Basquete – No Ginásio José Mussumeci, São Caetano EC 50 x 47 CA Pirelli, pelo Campeonato da Grande São Paulo.

São Caetano – Adevanir, Braido, Edson, Zeca, Sérgio Macarrão e Dante.

Pirelli – Piovesan, Emerson, Iguatemi, Guzzo, Vitale, Alemão e Nimieri.

Do campeonato participavam, também, Sírio, Palmeiras e Corinthians.

Em 5 de setembro de...

1985 – General Motors do Brasil anuncia que jornada de trabalho será reduzida a 45 horas semanais.

Pela primeira divisão de futebol paulista: em Mauá, Santo André 1, gol de Jenildo, Noroeste 0.

2015 – Memória divulgava a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e sua Procissão dos Carroceiros, focalizando José Oliveira Silva, o fotógrafo maior desta que é a mais antiga manifestação folclórico-religiosa do Grande ABC.

Da matéria: “Sempre elegantemente vestido, com terno, gravata e bons sapatos, José Oliveira Silva registra a festa desde os anos 1960 e, em especial, após a oficialização dos festejos, nos anos 1970”.

Santos do Dia

Lourenço Justiniano (Veneza, Itália, 1380–1456). Bispo. Primeiro patriarca de Veneza.

Bertino

Herculano

MADRE TERESA DE CALCUTÁ (1910-1997). Bem-aventurada. Fundou a Congregação das Missionárias da Caridade

Hoje

Dia da Amazônia

Dia do Irmão