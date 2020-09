Cidades ampliam ações para evitar aglomeração no fim de semana

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 00:01



Para coibir aglomeração de pessoas e possível aumento da transmissão do novo coronavírus, as prefeituras do Grande ABC intensificaram, desde quinta-feira, ações de fiscalização em áreas de lazer. Uma vez que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê calor, podendo chegar a 31°C, e não há chance de chuva, a meta é evitar que as cenas observadas no último fim de semana, no Litoral, se repitam na região.



A Prefeitura de Santo André afirmou que irá intensificar a fiscalização, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente com apoio da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), do departamento de trânsito e da GCM (Guarda Civil Municipal), nos dez parques da cidade e na Vila de Paranapiacaba. Os agentes farão rondas ostensivas e estarão posicionados em pontos estratégicos para garantir o cumprimento de medidas de higiene.



Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) informou, em live realizada nesta semana, que a Prainha do Riacho Grande será fechada com gradil. “Se quiser ir aos restaurantes que cumprem os protocolos e fazer caminhada na Estrada Velha, está tudo bem. Mas não vou liberar a prainha. Para não ter o problema que teve no Litoral, estamos nos antecipando”, disse. Além disso, a GCM faz rondas desde quinta-feira nas proximidades de parques e praças-parques do município.



Em Diadema, a Prefeitura informou que, assim como nos demais fins de semana, a Secretaria de Defesa Social, responsável pela GCM, irá promover a Operação Casa em Ordem, cujo objetivo é prevenir e coibir perturbação do sossego público. A ação também envolve equipes de fiscalização. Nos quatro parques em funcionamento no município, a fiscalização e o controle são feitos pelos próprios funcionários. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153, 199, 4043-6330 ou 4053-7300.



O Executivo de Mauá garantiu que irá intensificar as ações no parques com equipes da GCM. Em Ribeirão Pires, a Prefeitura também vai aumentar a fiscalização e a orientação pelos profissionais da cidade no Parque Oriental e no Parque Pérola da Serra.



Os equipamentos de lazer podem receber até 40% da capacidade e todos os frequentadores devem usar máscara. Está proibido o consumo de alimentos e a realização de eventos que causem aglomerações. O distanciamento físico mínimo é de 1,5 metro e espaços, como parquinho infantil e bebedouros, não estão disponíveis para uso.



FATAL

Acidente envolvendo um carro e três carretas acabou com mortes no Km 35 da Rodovia Anchieta, sentido Litoral, ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram cinco vítimas do veículo de passeio: duas pessoas morreram na hora – uma criança de 1 ano e a avó – e três foram socorridas. A família estava em um Onix, que ficou prensado entre os caminhões após engavetamento durante a Operação Comboio.



Por causa do acidente, a via Anchieta ficou parcialmente interditada, sentido Litoral, até o fechamento desta edição. A Rodovia dos Imigrantes apresentou trânsito lento sentido Litoral durante todo o dia. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), até às 21h40, haviam passado pelo pedágio 64,3 mil veículos com destino às praias; outros 40,9 mil fizeram o caminho contrário.

(Colaborou Marcela Ibelli)