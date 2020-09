Renato Aragão elogia enredo homenageando Mussum no carnaval 2021

04/09/2020 | 21:36



A escola de samba Lins Imperial, que disputará a Série A (equivalente à segunda divisão) do carnaval do Rio de Janeiro em 2021, terá um samba-enredo em homenagem a Mussum, humorista de Os Trapalhões e músico no grupo Originais do Samba, que morreu em 1994.

Mussum Pra Sempris - Traga o mé que hoje com a Lins vai ter muito samba no pé! foi o tema anunciado pela agremiação para o carnaval 2021 no último dia 13 de agosto. Mais recentemente, a entidade publicou um vídeo com a aprovação de Renato Aragão.

"Que alegria quando eu soube que vocês tiveram a ideia maravilhosa de homenagear o Mussum, essa pessoa feliz, alegre. Ele merece tudo isso", afirmou o eterno Didi de Os Trapalhões.