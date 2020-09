Com previsão de inauguração para 2022, Arena do Atlético-MG obtém alvará

04/09/2020 | 18:54



O Atlético-MG conseguiu, nesta sexta-feira obter o alvará de construção civil, emitido pela Secretaria de Política Urbana. Com isso, o clube obteve a autorização de todos os órgãos municipais e estaduais para avançar na construção da Arena MRV.

Com o alvará, o Atlético-MG caminha para realizar o sonho da torcida de voltar a ter uma casa própria. As obras da Arena MRV, em Belo Horizonte, estão em andamento e, quando ficar pronto, o estádio terá capacidade para 46 mil pessoas e custará R$ 560 milhões. A previsão é de que a inauguração aconteça em 2022.

A arena está sendo construída no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte, em terreno de 130 mil metros quadrados doado por Rubens Menin, conselheiro do clube e fundador da construtora MRV Engenharia.

O estádio terá ainda uma esplanada com 19 mil metros quadrados, 68 camarotes, 40 bares e 2,4 mil vagas de para veículos. Os recursos para a obra vão sair da venda de metade da participação que o Atlético-MG tem em um shopping construído em terreno que pertencia ao clube, no bairro de Lourdes, zona nobre da capital, em um total de R$ 300 milhões, e de financiamento que será pago com recursos gerados da entrada do estádio em funcionamento.

O Atlético-MG já chegou a ter um estádio. Se chamava Presidente Antonio Carlos, tinha capacidade para 5 mil pessoas e ficava no terreno em que hoje existe o shopping center no qual o clube tem participação. O campo foi inaugurado em 1929. O local funcionou até 1968 e ficou obsoleto com a inauguração do Independência, que hoje tem capacidade de 23 mil pessoas.