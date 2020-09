Holanda derrota a Polônia pela Liga das Nações; Itália e Bósnia empatam

04/09/2020 | 18:40



Steven Bergwijn marcou seu primeiro gol pela seleção da Holanda na vitória, por 1 a 0, sobre a Polônia, nesta sexta-feira, na vazia Arena Johan Cruyff, em Amsterdã, pela primeira rodada do Grupo 1 da Série A da Liga das Nações.

O atacante do Tottenham finalizou à queima-roupa depois de Hans Hateboer aproveitar um lançamento de Frenkie de Jong, aos 16 minutos da etapa final. Foi a primeira apresentação das seleções desde que a pandemia de coronavírus paralisou os jogos no continente europeu.

Foi o primeiro jogo da Holanda sob a orientação do técnico-interino Dwight Lodeweges, após a saída de Ronald Koeman para assumir o Barcelona. A equipe dominou a partida e poderia ter conseguido um placar mais confortável. Memphis Depay teve pelo menos três boas chances de marcar, mas falhou na finalização.

Vice-campeã da competição no ano passado, quando perdeu a decisão para Portugal, a Holanda atuou com uma defesa bastante modificada pela ausência de Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Daley Blind, mas o setor não foi atacado pois Robert Lewandowski, principal astro polonês, foi poupado.

Em Florença, no outro jogo do grupo, Itália e Bósnia e Herzegovina empataram por 1 a 1 em uma partida que o primeiro tempo pode ser esquecido por causa do péssimo futebol apresentado pelas equipes.

O segundo tempo foi melhor e logo os dois times acertaram a trave de seus adversários. Aos 12 minutos, o artilheiro Edin Dzeko, que joga na Roma, abriu o placar com um belo chute de virada. Aos 22, os italianos empataram com Stefano Sensi, mas não tiveram força para conseguir a 12ª vitória consecutiva.

A segunda rodada do grupo vai ser disputada na segunda-feira. Holanda e Itália se enfrentam em Amsterdã, enquanto Bósnia e Polônia jogam em Zenica.

A Liga das Nações é dividida em quatro divisões. Na Série B, Grupo 1, a Áustria foi até Oslo, venceu a Noruega por 2 a 1 e assumiu a liderança da chave, que teve também o empate entre Romênia e Irlanda do Norte, em Bucareste.

No Grupo 2, a República Checa derrotou a Eslováquia,, fora de casa, por 3 a 1, enquanto Escócia e Israel empataram, por 1 a 1, em Glasgow.

Já na Série C, Grupo 4, a seleção que jogou no campo do adversário venceu por 2 a 0. Foi o caso do Casaquistão sobre a Lituânia e a Albânia sobre a Bielo-Rússia.