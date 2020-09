Após 14 jogos, Grêmio rescinde o contrato do meio-campista Thiago Neves

04/09/2020 | 17:28



Durou apenas 14 jogos a passagem de Thiago Neves pelo Grêmio. Nesta sexta-feira, o clube gaúcho rescindiu o contrato do meia, que não teve boa atuação, principalmente, nos cinco jogos em que esteve em campo no Campeonato Brasileiro.

Aos 35 anos, o jogador está livre para atuar em outra equipe e existe a possibilidade de retorno para o Fluminense, equipe pela qual já atuou três vezes e que possui no plantel o atacante Fred, com quem tem grande amizade.

O Grêmio resolveu romper o vínculo com o jogador por causa de uma cláusula no contrato de que previa renovação automática para 2021, com pagamento de R$ 2,4 milhões em luvas e aumento salarial, caso Thiago Neves participasse de 20 jogos pela equipe gaúcha. Desde que chegou no início do ano, o atleta foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para 17 jogos, atuou em 14 e fez um gol.

A contratação de Thiago Neves foi uma aposta do técnico Renato Gaúcho, que trouxe no início do ano o também veterano Diego Souza, com o intuito de recuperar os jogadores, como já fizera com outros no elenco gremista. Thiago fez parte do time do Cruzeiro, rebaixado para a Série B no ano passado.