04/09/2020 | 17:11



A atriz Marieta Severo está passando por um período complicado, de acordo com a colunista Fabíola Reipert.

No Balanço Geral, Reipert afirmou que Marieta tem passado todas as noites em um hospital no Rio de Janeiro, acompanhando o marido Aderbal Freire Filho, de 79 anos de idade, que sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em junho desse ano.

Marieta e o diretor de teatro estão juntos desde 2004, e ela tem saído pouco de perto do amado, que estaria respirando através de aparelhos.