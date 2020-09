Leo Dias leva choque durante entrevista e web não perdoa: Praga da Anitta

04/09/2020 | 17:10



Leo Dias tomou um susto na última quinta-feira, dia 3. O jornalista participava do programa Tô na Pan, quando pegou o microfone da rádio e levou um baita choque!

O vídeo dele se contorcendo após o incidente rapidamente começou a viralizar nas redes sociais, e até ele brincou com o assunto, postando no Twitter: Programa eletrizante!

Os internautas, por outro lado, foram mais ácidos nos comentários:

Aposto que foi praga da Anitta, escreveu um, relembrando a rixa entre os dois.

Esse choque do Leo Dias representa eu na chamada de vídeo com meus amigos e minha mãe me batendo secretamente porque não fiz nada ainda, disse outro.

O Leo Dias não pode tomar um choque, a gente precisa dele pra viver, comentou a colega de programa de Leo.