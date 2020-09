Fãs criam teoria para cena de Kim Kardashian dando à luz Kylie Jenner e diretor de clipe explica o verdadeiro significado

04/09/2020 | 17:10



Eli Russell Linnetz, diretor do clipe da música Feel Me, de Kanye West e Tyga, compartilhou o vídeo gravado em 2017, que nunca foi lançado. O videoclipe conta com a participação de Kim Kardashian, esposa de Kanye West, e Kylie Jenner, namorada de Tyga na época. Em seu Instagram, Linnetz revelou:

Eu dirigi isso há três anos. Ninguém nunca viu isso antes.

Nos comentários, os fãs das irmãs Kardashians tentaram entender a cena em que Kim aparece dando à luz Kylie Jenner:

Acho que a Kim está dando à luz ela mesma! O cabelo é igual!

Não, ela claramente está dando à luz Kylie e abrindo caminho para ela, respondeu um seguidor ao comentário.

Em entrevista E! News, Eli Russell revelou qual das teorias era verdadeira:

- Mostra Kylie saindo da vagina de Kim. O significado metafórico é que não haveria Kylie sem Kim.

Segundo o site, a cena mostraria a ascensão a fama de Kylie Jenner, que, após ganhar popularidade com o reality show Keeping Up With the Kardashians, conquistou seu espaço com a linha de produtos de beleza Kylie Cosmetics.

O diretor também explicou o motivo do clipe nunca ter sido lançado:

- O vídeo foi filmado ao longo de cinco meses, mas nunca foi lançado porque Kylie e Tyga terminaram.

O videoclipe teria custado cerca de um milhão de dólares, aproximadamente cinco milhões e 284 mil reais.